Vor 25 Jahren: Der Bank-Crash in Thun

Er ging als einer der schwärzesten Tage in die Schweizer Bankengeschichte ein, der 3. Oktober 1991, und zwar als Beginn der sogenannten Regionalbankenkrise. Heute ist dies genau 25 Jahre her. Nur wenige Monate vor besagtem Tag hatte die Spar + Leihkasse Thun (SLT) im Rahmen ihres 125-Jahr-Jubiläums noch mit der grossen Kelle angerichtet und ein Fest mit tausend Gästen organisiert.

Im Oktober wurde die SLT dann von Sparern belagert, die ihr Geld zurückforderten. Die damals zweitgrösste Bank des Berner Oberlands hatte sich mit Immobilienfinanzierungen im ganzen Land übernommen und war auf den Einbruch der Liegenschaftspreise denkbar schlecht vorbereitet.

Die Wertberichtigungen im Rahmen der schweizweiten Immobilienkrise überstiegen die Reserven. Die Bank wurde aufgrund einer Verfügung der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK) geschlossen. 71 Fernsehteams aus aller Welt waren vor Ort, um in der kleinen Stadt am Fuss der Alpen die gleichen Bilder einzufangen. Am 18. Oktober folgten der Bewilligungsentzug und die Liquidation.

Langwierige Aufarbeitung

Im Dezember wurden die ersten Zahlungen der Guthaben ausgelöst. Im Laufe der Jahre wiederholte sich dieses Prozedere noch dreimal. Die gesamte Aufarbeitung dauerte Jahre. Sie wurde erst 2006 abgeschlossen. Insgesamt konnten den Gläubigern 899 Millionen Franken zurückgezahlt werden, 223 Millionen Franken mussten sie sich aber ans Bein streichen.

Alfred Schmid, der damalige Kreditchef, wurde 1997 zu einer Busse von 20'000 Franken und der Übernahme der Verfahrenskosten von 243'800 Franken verurteilt. Obwohl er von allen strafrechtlichen Vorwürfen freigesprochen worden war, stimmte er einem Vergleich zu. Verwaltungsratspräsident Heinrich Hoffmann und Direktor Herbert Wäger zahlten gemeinsam mit den übrigen Verwaltungsräten und der Revisionsstelle in einem Vergleich 6,2 Millionen Franken an die Gläubiger zurück.

Die SLT-Liquidatorin, Atag Ernst & Young, hatte anfänglich 50 Millionen Franken gefordert. Hoffmann verschwand dann von der Bildfläche. Inzwischen ist er verstorben. Wäger seinerseits tauchte sechs Jahre lang nach Peru ab, wo er gemeinnützige Arbeit leistete. Im Jahr 2000 erschien er wieder in der Schweiz im Umfeld von Erich von Dänikens Mystery Park. Für diesen führte Wäger eine Aktienkapitalerhöhung durch.

«Die SLT-Schliessung war nicht nur für die Geschädigten, sondern für ganz Thun ein grosser Schock», sagte der damalige Stadtpräsident Hansueli von Allmen (SP) bei seinem Rücktritt 2010. «Doch im Rückblick gesehen, hat sich die Stadt aus dieser Krise positiv entwickelt.» Die Pleite der Spar + Leihkasse hatte auch überregional seine guten Seiten. So brachte sie einen längst fälligen Prozess in Gang, die Auflagen für die Banken zu verschärfen.

Gesetze verschärft

Bundesrat Kaspar Villiger (FDP) kündete 1995 im Parlament die Einsetzung einer Expertenkommission zur Überprüfung des Rechts zur Bankensanierung und Bankenliquidation sowie des Einlegerschutzes an. Die neuen gesetzlichen Vorgaben traten schliesslich am 1. Januar 2006 in Kraft und führten zu einem markanten Ausbau des Bankgläubigerschutzes in der Schweiz.

Schutz verbessert

Die zwei Säulen der verbesserten Einlagensicherung sind das gesetzliche Konkursprivileg von 30'000 Schweizer Franken pro Person und die Selbstregulierung zur Sicherung der nötigen Liquidität und Auszahlung der privilegierten Guthaben innert dreier Monate. Das Konkursprivileg, das auf sämtliche Einlagen bei den Banken ausgeweitet worden war, wurde 2008 dann auf 100'000 Franken erhöht.

Der Bundesrat hatte nach der Finanzkrise 2008 zudem beschlossen, einen Fonds im Umfang von 9,75 Milliarden Franken zu äufnen, aus dem die Spareinlagen einer von der Pleite bedrohten Bank bezahlt werden. Hat eine Person Konten bei verschiedenen Banken, kann sie diese Obergrenze von 100' 000 Franken mehrmals in Anspruch nehmen. (Thuner Tagblatt)