Von Jazz über Blues bis Dixieland

Zum dritten Mal in Folge bieten die Open-Air-Jazztage einen vierten Konzertabend und dies mit Bluesmusik. «Dieses neue Konzept hat sich bewährt, die Blues­musik ist genauso gefragt wie die Jazzrhythmen», sagt OK-Präsident Sigmund von Wattenwyl.

Der Schlossherr von Oberdiessbach erwartet vom 22. bis 25. Juni im Schlosspark zum 17. Mal zusammen mit dem OK und seiner Familie jeden Abend gut 300 Gäste.

«Da wir im kommenden Jahr mit mehreren teils sogar gemeinsamen Anlässen das 350-Jahr-Schlossjubiläum und die Gemeinde ihr 800-jähriges Bestehen feiern, sehen wir dieses Mal von Neuerungen ab.» So ist für die 2018-Ausgabe der Castle-Tage angedacht, vielleicht vor dem Konzert mit einer spielenden Band durchs Dorf zu ziehen.

«Vielleicht», nennt Sigmund von Wattenwyl ein Beispiel von zahlreichen Ideen, «performt eine Streetband getreu dem New-Orleans-Stil für alle Oberdiessbacherinnen und Oberdiessbacher durch das Dorf.»

Erstes Konzert ist übermorgen – mit der Freetime Jazzband

Doch vorerst stehen bei allen Beteiligten die letzten Vorbereitungen im Zentrum, die bereits vor Wochen ihren Anfang nahmen. Denn bereits übermorgen ­Donnerstag beginnen die viertägigen 17. Open-Air-Castle-Jazztage, welche mit dem neuen Konzept nun entsprechend Open-Air-Castle-Jazz- und -Bluestage heissen.

Den Auftakt stellt die Freetime Jazzband mit sieben Bandmitgliedern aus dem Grossraum Thun. «Wir pflegen und spielen den traditionellen Jazz von Dixieland bis Swing», beschreibt die Band ihren Musikstil. Den Bluesabend vom Freitag bestreiten die Luzerner Bluecerne.

Die Band vertrat die Schweiz am 1. European Blues Challenge in Berlin, gewann die Swiss Talent Blues Night und war für den Swiss Blues Award 2014 nominiert. Am Samstag sorgen die Swiss Dixie Stompers für die jazzigen Rhythmen. Ihr erster Auftritt liegt 63 Jahre zurück, und noch immer ist die Band mit Herzblut unterwegs.

Der Sonntagmittag und -nachmittag gehört traditionellerweise der White Sox Jazz Band um Bandleader Hans Fankhauser, der gemeinsam mit Sigmund von Wattenwyl die Castle-Tage im Schlosspark ins Leben gerufen hat und seither vor allem für die Musikauswahl besorgt ist.

«Die Castle-Tage sind seit 17 Jahren ein Höhepunkt»

Der beim Publikum jedes Jahr aufs Neue gefragte Anlass wird auch weiterhin Bestand haben können. «Meine Frau Martine und ich freuen uns sehr und sind dankbar, dass wir das OK mit unserem Nachwuchs Schritt für Schritt verjüngen konnten», sagt Sigmund von Wattenwyl mit einem Lächeln der Erleichterung.

Tochter Vivienne sei mitverantwortlich für den Gastronomiebereich und die Söhne David und Vincent für das ­Personal und die Infrastruktur. «Denn die beliebten Castle-Tage sind trotz der umfangreichen Vorarbeiten für uns alle jedes Jahr ein Höhepunkt.»

Die Konzerte vom 22., 23. und 24. Juni beginnen um 19.30 Uhr; Park und Gastronomie sind ab 18.15 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 25. Juni, startet das Konzert um 12.30 Uhr. Zuvor findet im Schlosspark der Gottesdienst der Kirchgemeinde statt (danach Umtrunk). Infos zur Durchführung bei Wetterunsicherheiten: 031 771 09 28, Castlejazz.ch. (Thuner Tagblatt)