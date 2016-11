Volbeat kommen nach Thun

Am Mittwoch, 30. August 2017, treten Volbeat aus Kopenhagen im Rahmen ihrer «Seal-The-Deal-Tour» in der Thuner Stockhorn Arena auf.

«Wir streben bei jeder Tour eine Steigerung an. Für uns ist es immens wichtig, dass wir uns hohe Ziele setzen und den Fans etwas wahrhaft Spezielles bieten können», lässt sich Sänger Michael Poulsen in einer Medienmitteilung des Konzertveranstalters Good News zitieren.

Der Ticketvorverkauf beginnt am Donnerstag, 01.12.2016 um 10 Uhr auf Ticketcorner. Der Konzertveranstalter spendet von jedem bis Ende Jahr verkauften Ticket 1 Franken an die Aktion #zämeidzuekunft des FC Thun.

Volbeat treten nicht zum ersten Mal in der Region Bern auf: 2016 gab die Band ein Konzert am Greenfieldfestival, 2013 spielten sie eine Show am Gurtenfestival. (chh/pd)