Volbeat als Good News für den FC Thun

Sänger Michael Poulsen erzählte einst, beim allerersten Schweizer Konzert seiner Band Volbeat seien gerade einmal 15 Personen im Publikum gewesen. Tempi passati – und wie: Mittlerweile gehört die dänische Metal-Truppe zu den grossen Namen im (harten) Rockgeschäft, platzierte ihre letzten beiden Alben auf Platz 1 der helvetischen Hitparade, lockt bei Liveauftritten regelmässig die Massen an.

So geschehen am diesjährigen Greenfield-Festival, das Volbeat als Headliner bestritten. Diese Band mit ihrer energiegeladenen Mischung aus Metal, Rock ’n’ Roll, Punk, Country und Blues ist es nun also, welche die Musik im grossen Stil zurück in die Stockhorn-Arena bringt.

Der Videoclip zu «Seal The Deal». Video: Youtube/VolbeatVEVO

Das am Dienstag angekündigte Konzert vom 30. August 2017 ist laut Pressemitteilung ihre bisher grösste Headliner-Show in der Schweiz. Direkt davor werden Volbeat in Hamburg, Berlin, Kopenhagen und Mönchengladbach auftreten. Michael Poulsen sagt zum Thuner Konzert: «Dies wird ein aussergewöhnlicher Auftritt, auf den wir uns alle sehr freuen.»

Miete – und eine Spende

Freuen darf sich auch der FC Thun, der seit einigen Monaten selber für die Stadionvermarktung zuständig ist, aber selber nicht als Veranstalter grosser Musikevents auftritt. Denn mit der Good News Productions AG ist eine renommierte Firma für das Konzert zuständig, die auch das Risiko trägt. Wie kam es dazu? «Wir hatten im August mit Stefan Matthey von Good News ein unverbindliches Gespräch über Chancen und Möglichkeiten. Daraus hat sich dieser Gig ­ergeben», erklärt Nik Thomi, ­Medienverantwortlicher des FC Thun.

Und er fügt an: «Wir waren positiv überrascht, dass bereits 2017 ein Konzert realisiert werden kann.» Zu den Mietkosten, die Good News berappt, macht Thomi keine Angaben. So oder so ist klar, dass der FC Thun mit dem Konzert einen Coup landet – und erst noch doppelt profitiert: Good News überweist von jedem bis Ende Jahr verkauften Ticket einen Franken an die Spenden­aktion zugunsten des FC Thun.

«Die Ausgangslage ist ganz anders als bei den bisherigen Musikevents.»Nik Thomi, FC Thun

Nik Thomi betont zudem: Die Ausgangslage sei eine ganz andere als bei den bisherigen Musikevents in der Arena (vgl. Kasten). «Good News ist ein internationaler Veranstalter mit langjähriger Erfahrung, der das Know-how, die nötigen Kommunikationsmöglichkeiten und die erforderlichen Kontakte besitzt, um ein Konzert in der Stockhorn-Arena erfolgreich umzusetzen.»

Kapazität: 20'000 Fans

«Als Veranstalter sind wir dauernd auf der Suche nach Orten, wo wir etwas organisieren könnten», sagt Good-News-Geschäftsführer Stefan Matthey. Hierzulande finde zwar «auf fast jeder Wiese ein eigenes Open Air» statt – aber er sei der Meinung, dass das Einzugsgebiet sowie die Kapazität von 20'000 Besuchern in der Arena stimmten. «Zudem haben wir in den Betreibern gute Partner für das Konzert.»

«Wir bieten in Thun nicht nur Volbeat, sondern arbeiten an einem attraktiven Vorprogramm.»Stefan Matthey, Geschäftsführer Good News

Eine Prognose, wie viele Musikfans tatsächlich in die Stockhorn-Arena strömen werden, gibt Matthey nicht ab. «Jedes Konzert in dieser Grössenordnung ist wie ein Gang an die Börse. Wenn wir wüssten, wie das Endergebnis aussehen wird, wären alle Veranstalter Wahrsager.» Aber Volbeat sei eine bestandene Rockgrösse – vor einigen Wochen habe Good News zwei Konzerte der Band in Genf und Zürich organisiert, die gesamthaft rund 16'000 Leute angelockt hätten.

«Und wir bieten in Thun nicht nur Volbeat, sondern arbeiten an einem attraktiven Vorprogramm.» Namen könne er noch keine nennen – auch, ob allenfalls lokale Bands zum Zug kommen, sei derzeit offen.

Folgen weitere Konzerte?

Laut Nik Thomi vom FC Thun wird die Bühne im Stadion auf der Südseite aufgebaut – «bespielt wird das ganze Stadion». Ob nach Volbeat weitere Konzerte in der Stockhorn-Arena stattfinden werden, steht in den Sternen. «Wir hoffen, dass bei einer erfolgreichen Durchführung auch andere Konzertveranstalter aufspringen werden», sagt Thomi. Und natürlich seien auch weitere Good-News-Produktionen denkbar.

Stefan Matthey seinerseits sagt dazu: «Jetzt veranstalten wir mal dieses Konzert, dann schauen wir weiter.» Er glaube aber, dass das Konzert für Thun und die Region eine gute Sache sein werde: «Ich bin zuversichtlich, dass die Stockhorn-Arena für Volbeat die richtige Grösse hat.»



Konzert von Volbeatin der Stockhorn-Arena Thun: 30. August 2017, 17­–22.30 Uhr. Vorverkauf ab Donnerstag bei Ticketcorner, Preise ab 99 Franken. Weitere Informationen: www.goodnews.ch. (Thuner Tagblatt)