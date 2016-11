Verein lässt Schliessungs-Argumente nicht gelten

An der gestrigen Medienkonferenz liessen die Vertreter des Vereins «Pro Kirchen Strättligen» kein gutes Haar am Vorgehen der Thuner Gesamtkirchgemeinde. «Alle Argumente, welche der Kleine Kirchenrat ins Feld führt, können wir widerlegen», meinte Co-Präsident Heiner Bregulla, der lange Jahre Pfarrer in Thun war.

«Deshalb stellen wir uns die Frage, wo denn das Problem liegt, beziehungsweise ob der Rat nicht irgendeinen lukrativen Immobiliendeal mit der Parzelle plant . . .», ergänzte Oliver Jaggi, der den Verein zusammen mit Bregulla leitet.

Der Verein, dessen Hauptzweck der Erhalt der Strättliger Kirchen und die Förderung der Kirchgemeinde ist, wurde am Dienstag gegründet und zählt bereits 25 Mitglieder. Er versteht sich als politisch und konfessionell neutrale Organisation und agiert unabhängig vom Kirchgemeinderat Thun-Strättligen, wie der Vereinsvorstand gestern betonte.

«Mehr als eine Kirche»

«Uns stösst vor allem sauer auf, dass die Gesamtkirchgemeinde einen Volksbeschluss ignoriert und damit zur Totengräberin der Demokratie wird», sagte Oliver Jaggi. Sein Verein fordere deshalb mehr Transparenz sowie den Einbezug der Bevölkerung bei Entscheiden dieser Tragweite. «Die Johanneskirche ist mit ihren 1200 jährlichen Belegungen das Zentrum der grössten Thuner Kirchgemeinde», erklärte Jaggi.

«Und genau dieses Gebäude, das neben den Gottesdiensten Platz für ganz viele andere Angebote wie Konzerte, Aktivitäten des Frauenvereins, Spielgruppen oder kirchliche Unterweisung bietet, soll nun verschwinden?»

Dies sei umso schmerzhafter, wenn man bedenke, dass die vielen Anlässe in den 16 Räumen des Gebäudes unmöglich alle ausquartieren werden könnten und es nirgends ein vergleichbares Zentrum mit bis zu 600 Sitzplätzen gebe.

«Hervorragende Finanzlage»

Heiner Bregulla stellte insbesondere das Hauptargument des Kleinen Kirchenrats, nämlich die finanzielle Belastung der Kirchen­finanzen, infrage. So befinde sich die Thuner Gesamtkirchgemeinde entgegen ihrer anderslautenden Aussagen in einer finanziell hervorragenden Situation: «Seit 2010 betrugen deren Überschüsse durchschnittlich mehr als eine Million Franken pro Jahr», so Bregulla.

«Das führte dazu, dass sie die 10 Millionen Franken, mit welchen sie andere Kirchengebäude in den vergangenen Jahren saniert hat, bereits zu mehr als der Hälfte abschreiben konnte.» Üblicherweise würden solche Kosten innert 40 Jahren abgeschrieben.

Gerade in diesem Zusammenhang verstehen die Exponenten des Vereins nicht, weshalb Gebäude auf dem Gebiet der Kirchgemeinde Thun-Stadt für rund 13,3 Millionen Franken saniert wurden, während es über 10 Jahre nicht möglich gewesen sei, einen Pilzbefall im Pfarrhaus Johannes für wenige Tausend Franken zu behandeln.

Auch die düsteren Finanzpro­gnosen der Gesamtkirche im Zusammenhang mit der Unternehmenssteuerreform III hält der Vorstand für «stark übertrieben»: «Derzeit sind keine konkreten Aussagen möglich», erklärte Heiner Bregulla. «Dennoch spricht der Präsident des Kleinen Kirchenrats bereits jetzt von katas­trophalen Auswirkungen.»

Schliesslich stellte Vorstandsmitglied und Architekt David Pfister, welcher selber Präsident des Kleinen Kirchenrats war, infrage, ob eine Totalsanierung der Kirche überhaupt nötig sei: «Eine solche macht gar keinen Sinn, weil damit nur intakte Bausubstanz zerstört würde», argumentierte er. So sei beispielsweise die Betonhülle noch in einem guten Zustand. Angebracht sei vielmehr, nur dringende Sanierungen vorzunehmen.

Pfister ist überzeugt: «Für wenige Hunderttausend Franken kann die Kirche derart saniert werden, dass die ihre Dienste für weitere 10 bis 15 Jahre erfüllt». So sei beispielsweise die bestehende Gasheizung kein Sanierungsfall, wie dies der Kleine Kirchenrat behaupte. Und Pfister konnte sich den Seitenhieb nicht verkneifen, dass die Gesamtkirchgemeinde die heutige Situation selber herbeigeführt habe, indem sie den Unterhalt der Kirche in den vergangenen Jahren vernachlässigt habe.

Information am 1. Dezember

Aus all diesen Gründen lanciert der Verein «Pro Kirchen Strättligen» nun die Initiative «Pro Joki», die verlangt, dass die Beschlüsse des Grossen Kirchenrats vom 29. August im Zusammenhang mit der Johanneskirche aufgehoben werden (siehe Kasten). Am 1. Dezember findet dazu ein öffentlicher Informationsanlass statt, welcher gleichzeitig den Start der Unterschriftensammlung darstellt.

Informationsanlass: Donnerstag, 1. Dezember, 20 Uhr in der Johanneskirche. (Berner Zeitung)