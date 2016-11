Turmhaus lässt Bürger nicht kalt

«Wir wollen Ideen sammeln. Und den Puls der Bevölkerung spüren.» Mit diesen Worten leitete die Oberhofner Gemeindepräsidentin Sonja Reichen-Geiger (FDP) am Montagabend an der Gemeindeversammlung das Traktandum zur Zukunft des Turmhauses ein. Das Gebäude am See wurde im Jahr 1863 als lokales, kleines Krankenhaus im Auftrag von Gräfin Anna von Pourtalès gebaut.

In den ersten Jahrzehnten wurden im Turmhaus viele ärmere Leute kostenlos gepflegt. 1919 vermachte ­Helene Gräfin von Harrach, geborene Gräfin von Pourtalès, der Gemeinde die Liegenschaft mit der Auflage, dass mit dem Erlös aus dem Gebäude Arme und Kranke unterstützt werden.

«Moralische Verpflichtung»

Unterdessen ist das Turmhaus in die Jahre gekommen. Es bedarf einer Sanierung. Zudem sind die Räumlichkeiten im Erdgeschoss seit Herbst 2015 nicht mehr als Arztpraxis vermietet. Grund genug für den Gemeinderat, sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Schnell wurde klar, dass das Gebäude die Oberhofner nicht kaltlässt.

«Das Turmhaus ist eine Schenkung. Es sollte nicht der Spekulation zur Verfügung gestellt werden», sagte ein Bürger. «Für mich ist deshalb nur ein Verkauf im Baurecht ein Thema.» Ins Zeug warf sich auch Wolfgang Hauzenberger: «Nie gab es in Oberhofen eine Familie wie die Pourtalès, die derart humanitär wirkte. Wir haben die moralische Verpflichtung, das Haus zu halten. Es kann nicht sein, dass wir eine Schenkung einfach verscherbeln.»

Wolfgang Hauzenberger

Ein anderer Bürger sagte, mit dem Geld aus einem Verkauf könne man auf einen Schlag auch sehr viel Gutes tun. Zu Wort meldete sich auch Peter Trevisan von der neuen Gruppe Pro Oberhofen. Darin haben sich parteiunabhängige Einwohner vereinigt. Er forderte den Gemeinderat auf, ein eigenes Konto «Turmhaus» zu führen, damit der Gewinn wie erwünscht einem guten Zweck zugeführt werden kann.

Schliesslich befürworteten die Anwesenden mit 55 zu 22 Stimmen die Einsetzung einer Arbeitsgruppe. Sie soll Grundlagen erarbeiten, die einen zukunftsweisenden Entscheid möglich machen sollen.

Kleines Plus im Budget

Zu Diskussionen Anlass gab auch der Voranschlag. Der Gemeinderat von Oberhofen rechnet mit einem kleinen Plus von 106'400 Franken – bei Ausgaben von knapp 12,3 Millionen Franken und gleich bleibender Steueranlage von 1,64 Einheiten. Insgesamt sind Nettoinvestitionen von 2,3 Millionen Franken vorgesehen. «Wir wollen Sorge zum Geld tragen», sagte Gemeinderat Beat von Känel (parteilos).

«Jetzt ist es aber an der Zeit für sinnvolle Investitionen.» Sonst zahle die nächste Generation die Zeche. Insbesondere Peter Trevisan meldete sich danach mehrfach zu Wort. Er erlitt aber bei seinen Anträgen für Kürzungen in allen Fällen Schiffbruch.

Die 90 anwesenden Stimmberechtigten konnten im Weiteren Kenntnis vom Finanzplan nehmen. In den nächsten Jahren sind kleine Gewinne vorgesehen. Das Eigenkapital soll bei knapp 1,6 Millionen Franken verharren. «Mit einer tieferen Steueranlage würde das Eigenkapital zwangsläufig wieder schmelzen», stellte Finanzverwalterin Ursula Prior klar.

Die Oberhofner genehmigten einen Kredit in Höhe von 82'000 Franken für eine neue Kindergrabstätte.

Schliesslich genehmigten die Oberhofner noch einen Kredit in Höhe von 82'000 Franken. Mit dem Geld wird auf dem Friedhof Hilterfingen eine neue Kindergrabstätte erstellt. «Bis jetzt gab es drei Standorte», sagte Gemeinderätin Beatrice Frey (SVP). Zudem bestünden keine Engelsgräber.

Sie sind für Kinder gedacht, die während der Schwangerschaft oder im ersten Lebensmonat sterben. Zulasten der Gemeinde Oberhofen gehen am Ende knapp 30'000 Franken, den Restbetrag hat die Gemeinde Hilterfingen zu berappen. (Thuner Tagblatt)