Trotz harziger Saison: Volle Kraft voraus

Wäre die ausserordentliche Seeabsenkung im letzten Winter nicht gewesen, hätten die BLS-Schiffe im Berner Oberland im laufenden Jahr mehr Passagiere befördert als im Vorjahr zum selben Zeitpunkt. 975 000 waren es am Ende des Herbstfahrplans am 6. November 2016; ein Jahr zuvor waren es 982 000 oder 0,75 Prozent mehr.

«Wenn man beachtet, dass wir wegen der ausserordentlichen Seeabsenkung auf dem Thunersee im Winterfahrplan ein Minus von 21 Prozent oder rund 15 000 Gästen verzeichneten, ist das ein erfreuliches Ergebnis», sagte Claude Merlach, Leiter der BLS Schifffahrt Berner Oberland, am Donnerstag vor den versammelten Medien in der Werft in Thun. Er sei zuversichtlich, dass auch das finanzielle Ergebnis ausgeglichen sein werde.

Brienzersee «spürt die Welt»

Während der Thunersee um 1,6 Prozent zulegen konnte, musste das Transportunternehmen auf dem Brienzersee einen Rückgang von 5,1 Prozent hinnehmen. «Wir stellen fest, dass vor allem asiatische Gäste aus Angst vor Terroranschlägen in Europa fernblieben», sagte Claude Merlach, «aber auch arabische Gäste ­waren zurückhaltender.»

«Der Brienzersee spürt die Welt- politik stärker als der Thunersee.»Claude Merlach, Leiter Schifffahrt

Hinzu komme die anhaltende Frankenstärke, die zur Folge habe, dass auch jene Leute, die nach Inter­laken reisten, «ihr Geld mit Bedacht» ausgeben, sagte Merlach. «Mit anderen Worten: Der Brienzersee spürt die Welt-Politik stärker als der Thunersee.»

Dieser habe womöglich gar von der unsicheren Lage im Ausland profitieren können, weil manche, die ­Ferien in der Schweiz machten, auch den Thunersee besuchten. Zum Vergleich: Während der Anteil ausländischer Gäste auf dem Brienzersee bei rund 75 Prozent liegt, sind es auf dem Thunersee weniger als 40 Prozent.

Der Winter war zu schlecht: Die Passagierzahlen sanken im letzten Jahr.

Synergien mit Jetbooten

Positiv bewertet Merlach auch die 1-Drittel-Beteiligung an der Firma Jetboat.ch, welche auf dem Brienzersee zwei Schnellboote betreibt. «Unsere Angebote ergänzen sich, und wir haben diverse Berührungspunkte, von denen wir beide profitieren können», sagte Merlach. «Ich denke da etwa an den Dieseleinkauf, aber auch an den Auftritt in neuen Märkten.» Letzteres sei vor allem Aufgabe des neuen Verkaufsleiters Kaspar Stettler, der im August seine Stelle angetreten hat.

Hallen-Neubau beginnt

In den letzten Wochen hat die BLS Schifffahrt auf der Werftanlage in Thun mit den Abrissarbeiten an der alten Werfthalle angefangen. «Der Bau der neuen Halle ist ein Jahrhundertprojekt», sagte Claude Merlach, «und soll kommenden Generationen alle Möglichkeiten offen lassen, wie etwa dereinst den Bau eines neuen Schiffes.» Konkreter wollte er indes nicht werden, und verwies auf die Flottenstrategie, die in Arbeit sei und 2017 vorliegen soll.

Läuft alles nach Plan, soll im Dezember 2017 die MS Berner Oberland in der neuen Werfthalle im Trockendock revidiert werden. «Wir sind guter Dinge, auch wenn das Bauprogramm straff ist», sagte Claude Merlach.

«Das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre ein Hochwasser, das die Baustelle fluten würde.» Das wäre bei einem Pegelstand von 558,40 Metern der Fall. Beim Jahrhunderthochwasser von 2005 stieg der Seepegel auf 559,25 Meter an; allerdings war damals der Hochwasserschutzstollen noch nicht in Betrieb.

Höhepunkt für die Schiffsliebhaber auf dem Thunersee dürfte im Jahr 2017 indes ein anderer sein: Am 22. Mai jährt sich die zweite Jungfernfahrt des Dampfschiffs Blümlisalp zum 25. Mal. «Dieses Jubiläum werden wir ganz sicher mit diversen Aktivi­täten im ganzen Jahr feiern», versprach Merlach. (Berner Zeitung)