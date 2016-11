Thuner Burger stellen ihren Forstbetrieb ein

«Externe Rahmenbedingungen, wie gesetzliche Auflagen oder der Holz­markt, sind in letzter Zeit immer schwieriger geworden und von uns nicht beeinflussbar», hält die Burgergemeinde in einer Medienmitteilung fest. Eine Arbeitsgruppe mit externer Be­ratung hat deshalb die Betriebsstrukturen analysiert und festgestellt, dass der Bereich Forst in der heutigen Form nicht nachhaltig kostendeckend geführt werden könne.

Das im Wald der Burgergemeinde Thun und im Revier anfallende Arbeitsvolumen sei zu gering, um die vor­handenen Maschinen und das Personal zweckmässig und ökonomisch aus­zulasten. Zudem sei auch die ­momentane personelle Konstellation mit dem Zweierteam nicht sinnvoll. Verrechenbare Arbeiten für Dritte seien angesichts der grossen Konkurrenz ebenfalls nicht nachhaltig und bedingten einen grossen Akquisitions- und Koordinationsaufwand.

Unterhalt durch Externe

Aufgrund dieser Erkenntnisse habe die Arbeitsgruppe fünf Ent­wicklungsstrategien eingehend untersucht. Unter Berücksichtigung des schwierigen Marktumfeldes in der Forstwirtschaft und nach sorgfältiger Abwägung aller bekannten Vor- und Nachteile habe der Burgerrat schliess­lich entschieden, im Sommer 2017 den Forstbetrieb einzustellen. Für die Pflege und den Unterhalt der Wälder werden inskünftig Unternehmer beauftragt, um im Bestverfahren für den Wald und die Burgergemeinde einen optimalen Kosten-Nutzen-Effekt zu erzielen.

Den beiden Forstwarten wurde angekündigt, dass ihre Arbeitsverhältnisse im Sommer 2017 aufgelöst werden. «Eine der beiden Personen hat bereits per Anfang 2017 eine neue Stelle gefunden», hält die Burgergemeinde fest. Der Forstbetrieb werde deshalb bis Sommer mit einer Übergangslösung weitergeführt. Der Förster bleibe mit einem reduzierten Beschäftigungsgrad angestellt, plant die Massnahmen im Wald, vergibt die Arbeiten an Dritte und stellt das Controlling sicher. An der Revierträgerschaft werde festgehalten, das forstliche Betriebsinventar jedoch verkauft.

Nur eine Übergangslösung

Die beschlossenen Massnahmen erachtet die Burgergemeinde Thun als Übergangslösung. Denn nicht nur sie sei von den schwie­rigen Rahmenbe­dingungen im Wald betroffen. Die meisten Waldeigentümer stünden vor ähnlichen Herausforderungen. Die Burgergemeinde Thun möchte deshalb in den nächsten Jahren die Zusammenarbeit unter den Waldeigentümern intensivieren.

«Längerfristig sollte mit anderen Waldbesitzern versucht werden, für die gemeinsame Pflege und Bewirtschaftung von Wäldern auf grossen Flächen eine Forstbetriebsgemeinschaft zu bilden oder ein Wald­unternehmen zu gründen», hält die Burgergemeinde fest. Sollte dies mittelfristig nicht umsetzbar sein, könnte sich die Burgergemeinde Thun auch vorstellen, die Waldpflege und -bewirtschaftung vertraglich einem geeigneten Forstbetrieb zu übertragen.

Die Burgergemeinde Thun ist eine regional bedeutende Waldbesitzerin. Nebst der Holzproduktion erbringt sie, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, gemeinwirtschaftliche Leistungen (Schutz, Erholung, Ökologie). An den Waldgrundstücken wollen die Burger auch in Zukunft festhalten und die Wälder nach ­betriebswirtschaftlichen Über­legungen und Grundsätzen pflegen und nutzen. (pd)