Thun setzt weitere Massnahmen gegen Lärm an Strassen um

Reaktionen der Betroffenen gehen oft «diametral auseinander»

Die Lärmgrenzwerte wurden durch Bund und Kanton festgelegt. Wird der sogenannte Immissionsgrenzwert überschritten, werden Lärmschutzwände erstellt. Dies ist von der Lärmschutzverordnung vorgegeben. Wird der Alarmwert überschritten, werden die Fenster saniert. Im Kanton Bern ist jedoch der Fenstergrenzwert massgebend, welcher unter dem Alarmwert liegt.



Von den Massnahmen sind immer auch die Grundeigentümer betroffen. Wie reagieren sie auf die Lärmschutzprojekte der Stadt? «Das geht diametral auseinander», antwortet Projektleiter Eric Lanz. «Wer keine Lärmschutzwand bekommt, möchte oft eine – wer eine erhält, fühlt sich manchmal davon gestört.»



Das Empfinden sei sehr subjektiv. Aufgrund der öffentlichen Auflage ­gebe es jeweils viele Reaktionen und Nachfragen. «Mit den meisten Betroffenen gibt es keinerlei Probleme», sagt Stadtingenieur Rolf Maurer. Er betont, dass die Projekte und Massnahmen jeweils unter www.thun.ch/laermsanierung aufgeschaltet seien.



Was geschieht, wenn vor einer Liegenschaft eine Lärmschutzwand geplant ist, der Eigentümer diese aber gar nicht will? «Dann kann er auf uns zukommen, und wir schauen die Situation zusammen an», erklärt Eric Lanz. «Wenn der Eigentümer verzichten will, wird dies schriftlich festgehalten – wir drücken es nicht durch.»



Habe ein Privater kein Anrecht auf eine Lärmschutzwand, könne er diese auf privater Basis erstellen. Dafür braucht es ein Baugesuch. Rolf Maurer rät, in einem solchen Fall zuerst eine Bauanfrage zu stellen, die von den Behörden beurteilt werde. Klar ist aber: «Besteht für uns keine Pflicht zur Sanierung, bezahlt die Stadt auch nichts an eine Lärmschutzwand.»



Ganz grundsätzlich müsse die Stadt jeweils die Gesamtoptik im Auge behalten, sagt Maurer: «Der Lärmschutz ist ein Teil des gesamten Verkehrssystems – auch über die Stadtgrenzen hinaus.» mik