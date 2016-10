Thun befragt Bevölkerung zur Eisbahn

Gefragt wird zum Beispiel, was die Umfrageteilnehmenden besonders an den heutigen Anlagen schätzen, was sie stört und welche Aspekte bei einer Sanierung der Eisbahn berücksichtigt werden müssen. Konkret geht es auch um die Frage, ob das zweite, bisher offene Eisfeld überdacht werden soll.

Die Kunsteisbahn mit ihren beiden Eisfeldern steht seit 1959 im Thuner Grabengut, direkt am Rand der Altstadt. Auch eine Curlinghalle gehört zu dem dicht bebauten Ensemble.

Die Eissportanlagen wurden mehrfach erweitert, 1994 erhielt die eine Eisfläche ein Dach, 2014 wurde die Eiserzeugung erneuert. Nun ist eine Gesamtsanierung notwendig, wie die Stadt am Montag in einer Mitteilung schreibt.

Einen Neubau ausserhalb der Stadt verwarf der Thuner Gemeinderat im Jahr 2012 aus Kostengründen. Im vergangenen Sommer genehmigte das Stadtparlament den Kredit für einen Architekturwettbewerb. Das Bauprojekt soll die Synergien zwischen der Kunsteisbahn und der Curlinghalle optimal nutzen, aber auch städtebaulich und architektonisch überzeugen. (cla/sda)