Tausende am ersten Thuner Oktoberfest?

Brezeln, Bier und beste Stimmung: Dafür steht das legendäre Münchner Oktoberfest, das dieses Jahr am 17. September begann und am Montag endet. Ingredienzen, welche die Organisatoren des Thuner «Ablegers» nun auch in die Kyburgstadt bringen wollen: Das erste Thuner Oktoberfest beginnt am 20. Oktober und endet neun Tage später – gefeiert wird jeweils von Donnerstag bis Samstag.

Ironischerweise war ein Fest, das gar nicht stattfand, die Initialzündung: «Als 2014 das Thunfest ausfiel, waren wir der Meinung: Wir müssen etwas für Thun machen, statt uns nur über das ausbleibende Fest zu ärgern», sagt Pascal Bee­ri, der im Organisationskomitee für die Kommunikation zuständig ist.

So gründeten schliesslich im Sommer 2015 die einheimischen Unternehmer Peter Baumann, Urs Steinmann, Michael Linder, Michel Baumann, Pascal Beeri und Paul Gosteli die Oktoberfest Thun AG mit Domizil Stockhorn-Arena (wir berichteten).

Zur Standortwahl sagt Beeri: «Wir haben uns sehr früh für die Esplanade vor der Arena entschieden.» Schliesslich ist die Sportaffinität gegeben: «Wir wollen unseren Reingewinn den Sportvereinen in Thun ausschütten.» Kooperiert wird mit dem FC Thun, Wacker, dem EHC und dem UHC Thun.

Buchungen nehmen rasant zu

Am 20. Oktober wird die Besucher ein grosses Festzelt erwarten, in dem Münchner Gemütlichkeit, kulinarischer Genuss aus dem Freistaat und Feststimmung bei echter bayrischer Musik Trumpf sein sollen. Platz finden werden im Zelt über 1400 Personen – an den sechs Festabenden ergäbe dies bei vollem Haus weit über 8000 Gäste. «Wir rechnen aber in den ersten beiden Jahren mit total rund 5000 bis 6000 Besucherinnen und Besuchern», erklärt Pascal Beeri.

Thun solle sich «an das Oktoberfest gewöhnen»: Die Organisatoren wollen es zum Fixtermin im Thuner Veranstaltungs­kalender machen. Laut Beeri ist der Samstag, 22. Oktober, bereits ausverkauft, «was uns natürlich riesig freut». In den letzten Wochen hätten die Buchungen deutlich zugenommen. «Wir rechnen an den Donnerstagen und Frei­tagen mit 50 bis 80 Prozent Auslastung und an den Samstagen mit voller Hütte.»

Umgesetzt werde an den sechs Tagen «ein mittlerer sechsstelliger Betrag». Grosse Ausgabenposten seien das Zelt, das Catering und das Personal.

Stapi sticht Bierfass an

Am Eröffnungsabend vom 20. Oktober wird Stadtpräsident Raphael Lanz um 19 Uhr – «nach gutem bayrischen Brauch», wie es Pascal Beeri ausdrückt – das Oktoberfest eröffnen und auf der Bühne das Bierfass anstechen. Dann gilt: «O’zapft is!» – das Fest kann beginnen.

Am Donnerstag, 27. Oktober, werden zudem laut dem Kommunikationsverantwortlichen die Stars der beteiligten Sportclubs anwesend sein. Für Stimmung sorgen die Partybands Blaumeisen (20.–22. Oktober) und Guat drauf (27.–29. Oktober). Letztere geben denn auch gleich das Motto für die Thuner Oktoberfest-Premiere vor ...

