Stirnimann möchte Miss Africa Deutschschweiz werden

Sie ist jung, schön, und sie wirkt entschlossen. Rahel Stirnimann ist 23-jährig und wohnt mit Ehemann Thomas in Hünibach. Vor einem Monat haben die beiden geheiratet. «Kennen gelernt haben wir uns vor sechs Jahren in meiner Heimatstadt Addis Abeba», erzählt die Äthiopierin und fügt hinzu, der Name Addis Abeba bedeute in der Landessprache «neue Blume».

Am 1. Oktober wird Rahel Stirnimann mit neun weiteren Frauen um den Titel der Miss Africa Deutschschweiz kämpfen. Der Schönheitswettbewerb, der in Zürich stattfindet (vgl. Infobox), ist laut den Organisatoren nicht nur «eine Huldigung an die Schönheit und die Gewandtheit der Frau, sondern ebenso eine Feier der afrikanischen Wurzeln».

Afrika näher zu Europa

«Nein», schüttelt Stirnimann den Kopf. Eine Modelkarriere strebe sie nicht an. Sie nehme am Contest teil, um ihr Herkunftsland zu präsentieren und es von seiner besten Seite zu zeigen. Zudem möchte sie Europa den afrikanischen Kontinent näherbringen. «Es gibt hier so viele vorgefasste Meinungen, die ich mit Aufklärung entkräften will.» Rahel Stirnimann gibt sich auch selbstkritisch: «Die Staaten Afrikas müssen unbedingt mehr Eigenverantwortung übernehmen.»

Die Schweiz sei ein wunderbares Land, sagt sie. Ganz anders als Äthiopien. «Es sind aber gerade die kulturellen Unterschiede, die das Leben so reizvoll machen», findet Stirnimann, die derzeit intensiv Deutsch lernt, um sich in ihrer neuen Heimat schnellstmöglich zu integrieren. Auf ihr Leben in Afrika angesprochen, schwenkt sie sicherheitshalber wieder in die englische Sprache.

Wenig Kontakt zur Familie

Sie sei mit vier Geschwistern in einer Mittelklassefamilie aufgewachsen. Nach der Schule studierte sie an der Universität von Bahir Journalismus und Kommunikation. Es folgte ein Praktikum auf der Redaktion einer Tageszeitung. «Die Arbeit war enorm schwierig, weil die Medien kontrolliert werden. Wir mussten stets mit Repressionen rechnen», erzählt die ehemalige Korrespondentin.

Seit zwanzig Jahren regiere eine ethnische Minderheit das Land mit eiserner Faust. Dagegen leiste das Volk mehr und mehr Widerstand. «Die Lage spitzt sich zu», sagt sie. Besonders, seit die Regierung den Zugang zu den sozialen Medien blockiert hat. Sie habe deshalb auch zu ihrer Familie nur wenig Kontakt.

Stirni­mann kann sich mit der Situation nur schwer abfinden. «Ich wünschte mir eine bessere Zukunft für mein Land», seufzt sie und meint entschlossen, «ich muss meinen Teil dazu leisten.» Nelson Mandela sei ja schliesslich ihr grosses Vorbild. «Es braucht in Afrika Anführer, wie er es war», ist Stirnimann überzeugt. Vorerst will sie jedoch ein Wirtschaftsstudium absolvieren. Erste Kontakte seien schon geknüpft.

Stimmen per Internet

Wenn sie sich ein Jahr lang Miss Africa Deutschschweiz nennen dürfte? «Das wäre schön», schwärmt die zierliche Schönheit. «Ich würde den Titel nutzen, um als Botschafterin gegen die Immunkrankheit Aids zu kämpfen, an der in Afrika jedes Jahr nahezu eine Million Menschen sterben.»

Ja, sie freue sich auf die Misswahl und den Gang über den Laufsteg, bekräftigt Rahel Stirni­mann, die gerne wandert und schon viel von der Schweiz gesehen hat. «Dank meiner Schweizer Freunde, die mich überallhin mitnahmen.»

Damit ihre Chancen für eine gute Rangierung intakt sind, hofft Rahel Stirnimann auf die Stimmen ihrer Freunde und weiterer Bekannter. «Das Onlinevoting macht 20 Prozent der Gesamtwertung aus», betont sie. «Die übrigen 80 Prozent kommen von der Jury und dem Saalpublikum.» (Thuner Tagblatt)