Steuern bleiben auf jetzigem Stand

Der Abschluss der Rechnung 2015 brachte der Gemeinde Amsoldingen ein hohes Defizit, und der Gemeinderat versprach damals, alles daranzusetzen, beim Budget zu sparen, wo es nur gehe. Trotzdem befürchtete er, dass es ohne Steuererhöhung nicht gehen werde. Deshalb ist es eine Überraschung, dass es gelang, der Gemeindeversammlung ein Budget für das Jahr 2017 vorzulegen, das bei einem Umsatz von 3 Millionen Franken und gleich bleibender Steueranlage sogar einen kleinen Überschuss von 27'000 Franken aufweist.

Gemeinderat Niklaus Schwarz erläuterte zuerst den Finanzplan, denn die geplanten Investitionen beeinflussen das Budget. In den nächsten fünf Jahren will Amsoldingen netto 4,3 Millionen Franken investieren. Durch den Verkauf des Schulhausareals ist dies jedoch tragbar. Allerdings steigt das Fremdkapital in dieser Zeitspanne auf 2,69 Millionen Franken an. Entwickeln sich Einnahmen und Ausgaben wie prognostiziert, so ist, laut Schwarz, eine Steuererhöhung in dieser Zeit entgegen allen bisherigen Befürchtungen nicht nötig.

Keine Diskussion zum Budget

Die Investitionen betreffen die Neuvermessung, die Sanierung des Kugelfanges, die Renovation der Mehrzweckanlage und die Erneuerung des Wasserleitungsnetzes. Das Budget 2017 wurde ohne Diskussion einstimmig angenommen.

Nachdem in den letzten Jahren mehrere Teilrevisionen der Gemeindeordnung vorgenommen worden waren, entschied der Gemeinderat, diesmal eine Total­revision vorzunehmen, dies, um die Gemeindeordnung übersichtlicher zu machen. Klarer formuliert wurde unter anderem der Artikel 31, dort heisst es jetzt: Unter dem Traktandum Verschiedenes kann eine stimmberechtigte Person verlangen, dass der Gemeinderat für die nächste Versammlung ein Geschäft, das in die Zuständigkeit der Versammlung fällt, traktandiert. Damit werden die Rechte der Bürger gestärkt. Der Revision der Gemeindeordnung wurde mit 53 Ja, 3 Nein bei 10 Enthaltungen zugestimmt. Die dadurch nötigen Anpassungen von Reglementen wurden alle ohne Diskussion gutgeheissen.

2017 ist ein Wahljahr

2017 endet in Amsoldingen die Legislaturperiode. Monika Brunner hat ihren Rücktritt per Ende Legislatur bereits bekannt gegeben, und Gemeindepräsident Stefan Gyger rief dazu auf, sich heute schon Gedanken darüber zu machen, wer ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin werden könnte. (Berner Zeitung)