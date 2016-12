Steffisburg singt wieder

2013 sorgte eine Gruppe von Sängerinnen und Sängern mit einem Auftritt am Christchindlimärit in Steffisburg für reichlich Aufsehen. Es war der Startschuss für «Steffisburg singt», ein Mitsingprojekt der Reformierten Kirchgemeinde, das sich seither weiterentwickelt hat und auch stetig gewachsen ist – sowohl, was das Zuhörerinteresse, als auch was die Zahl der Teilnehmenden anbelangt. In den letzten Jahren fanden die öffentlichen Auftritte jeweils im Dezember in der Dorfkirche statt (wir berichteten).

Nun geht «Steffisburg singt» in die vierte Runde. Am 16. Dezember um 20 Uhr steht eine bunte Mischung von Weihnachtsliedern aus aller Welt auf dem Programm. Zudem wartet eine doppelchörige Messe für Gospel- und Kirchenchor des Schweizer Komponisten Roman Bislin auf die Zuhörerinnen und Zuhörer. Begleitet wird der rund 100-köpfige Projektchor heuer von einer Profiband, in der unter anderem Markus Aellig, der langjährige Organist der Stadtkirche Thun, mit dabei sein wird. Als Kernchor engagiert wurde diesmal der Steffisburger Pop- und Gospelchor Chor-Life unter der Leitung von Markus Inauen. Die musikalische Gesamtleitung hat wiederum der Dirigent Patrick Secchiari inne.

In den letzten drei Jahren hat der Kulturbeauftragte der Reformierten Kirchgemeinde, Vital Frey, den Anlass mehr oder weniger im Alleingang organisiert. Nun hat er drei Mitstreiter um sich geschart, die gemeinsam in einem OK für eine reibungslose Organisation besorgt sein werden. «Ich kann mich dadurch ­verstärkt um die strategischen Belange von ‹Steffisburg singt› kümmern», erklärt Frey.

Männerstimmen gesucht

Obwohl vor Weihnachten jeweils viele Chöre um die Gunst des Publikums buhlen, wurden die zwei Konzerte des Projektchors in der Vergangenheit überrannt. Heuer ist dagegen nur ein Auftritt geplant. Wieso? «Der Grund ist einfach: Unserem Dirigenten war es diesmal terminlich schlicht nicht möglich, zwei Konzerte zu leiten», hält Frey fest. Falls der Platz in der Kirche nicht für alle Besucher reichen sollte, hat der Kulturbeauftragte einen Plan B in der Hinterhand, den er allerdings nicht verraten möchte. Nächstes Jahr würden dann wieder zwei Konzerttermine angestrebt, versichert er.

Noch ist eine Anmeldung für den Projektchor möglich. «Uns fehlen vor allem noch die Männerstimmen. Sopranstimmen hat es dagegen bereits genug», sagt Frey.

Freitag, 16. Dezember, 20 Uhr: Konzert von «Steffisburg singt» in der Dorfkirche Steffisburg. Eintritt frei, anschliessend Punsch vor Kirche. Wer im Chor mitmachen will, kann sich unter 079 649 50 52 oder www.steffisburgsingt.ch bei der Chorleitung anmelden. Geprobt wird am 10., 11. und 15. Dezember. (Thuner Tagblatt)