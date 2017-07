Sozialarbeit als leise Hoffnung für Einbrecher

«Ich nehme Sie beim Wort», sagte Gerichtspräsidentin Natalie Fritz am Montag zum Angeklagten. Er hatte in seinem Schlusswort versichert, dass er nie mehr vor Gericht stehen würde. Es war eine typische Drogenlaufbahn, die bei der Befragung des 48-jährigen Mannes aufschien: Heroin, diverse Delikte, Gefängnis, Psychiatrie, Methadon, Ersatz- und Integrationsmassnahmen.

Aktuell «mischelt er mit dem Becher» in Bern, das heisst, er bettelt. Und wohnt im Bremgartenwald, was ihm seiner Aussage nach guttut, weil er seine Ruhe hat. Er hat einen Bauwagen gekauft, den er sanieren will, sobald er Geld hat. Eine Arbeit und eine Wohnung gebe ihm ja niemand. Er träumt davon, ein Atelier zu haben, wo er kreativ und künstlerisch tätig sein kann, zum Beispiel mit der Auffrischung von Holzmöbeln.

In Gewerbezonen

Vor Gericht stand er wegen Diebstahls, Einbrüchen und Hausfriedensbruchs, alles begangen im Januar 2016. Er war teils mit einem entwendeten Auto unterwegs und brach in Gewerbe- und Industriezonen in Bern und Umgebung, in Gwatt und in Alpnach und im Kanton Luzern in Gebäude ein. Ohne viel Erfolg: Als effektiv gestohlen wurden in der Anklageschrift ganze 350 Franken aufgeführt, allerdings beliefen sich die Schäden, die er an 14 Orten verursachte, auf rund 40'000 Franken.

Sein amtlicher Vertei­diger Melchior Schläppi betonte, dass er Orte gewählt hatte, wo keine Menschen zu erwarten waren. Damit habe er psychische Folgen bei den Betroffenen vermieden. Vor Gericht erschienen drei Zivilkläger. Zwei von ihnen entschlossen sich spontan, die Klage zurückzuziehen, und sie hatten sogar die Grösse, dem Angeklagten die Hand zu reichen und ihm alles Gute zu wünschen.

Lange Liste von Strafen

Das Strafregister des Mannes sei, sagte die Gerichtspräsidentin, zehn Seiten lang. Er hat seine Taten immer zugegeben und bereut, so auch gestern. «Er weiss inzwischen, wie man sich vor Gericht zu benehmen hat», sagte die Gerichtspräsidentin. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von 10 Monaten beantragt. Ein Gefängnisaufenthalt würde ihn zurückwerfen, hatte der Mann erklärt.

Die Gerichtspräsidentin entschied sich in ihrem Urteil dafür, dass der Mann 720 Sozialstunden leisten soll, was einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten entspricht. Abgezogen werden die Tage, die er in Untersuchungshaft war. Falls er die Sozialstunden nicht wie angeordnet leistet, geht er ohne weiteres Verfahren ins Gefängnis. Zu bezahlen hat er zudem eine Geldstrafe, eine Busse und die Verfahrenskosten. (Berner Oberländer)