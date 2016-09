Sie sind schneller als die Sanität

«Ohne irgend ein Vorzeichen bin ich im Büro einfach plötzlich bewusstlos umgekippt», schilderte gestern der 63-jährige Langnauer Heinz Lauenstein. Er hat den Herzstillstand nur Dank sofortiger Herzmassage durch einen Kollegen und dank reibungsloser Rettungskette bis ins Inselspital überlebt. «Ich bin dankbar und glücklich, das Ereignis ohne bleibende Schäden überstanden zu haben», sagte er vor den Medien im Thuner Spital. Dort wurde gestern die Gründung des kantonalbernischen Vereins First­responder.be bekannt gegeben.

8000 Herzstillstände

In der Schweiz erleiden jedes Jahr um die 8000 Personen einen Herzstillstand. Die Überlebensrate sinkt ohne sofortige Reanimation um bis 15 Prozent. Es zählt buchstäblich jede Minute. Entscheidend ist vor allem die rasche Alarmierung des Rettungsdienstes über die Notrufnummer 144. Von der Zentrale aus werden der Zustand des Patienten – leblos, bewusstlos, starker Brustschmerz, Atemnot – ermittelt und der Rettungseinsatz ausgelöst.

Die mittlere Anfahrtszeit bei dringenden Einsätzen dauert im Kanton Bern 13 Minuten. Die Folge: Die wenigsten Patienten können innerhalb der kritischen Frist von 3 bis 5 Minuten erreicht werden. Deshalb sind überbrückende Sofortmassnahmen, wie Herzmassage und Beatmung des Patienten, entscheidend und überlebenswichtig.

Die Spital STS AG hat 2010 das Projekt Firstresponders lanciert. Es basiert auf einem Netz mit geschulten, freiwilligen Laien. «Vorbild war für uns der Kanton Tessin, wo sich ein ähnliches System etabliert hat», erläuterte Beat Baumgartner, Leiter des Rettungsdienstes der Spital STS AG. Das Ziel ist es, die Überlebenschancen nach einem Herzstillstand «massiv» zu erhöhen.

«Wir haben uns am Anfang bei der Rekrutierung und Schulung von Firstrespondern auf periphere Gebiete konzentriert, wo der Rettungsdienst nicht so schnell vor Ort sein kann», ergänzte Bruno Guggisberg, CEO der Spital STS AG. Aktuell sind im Kanton Bern 28 Firstresponder-Gruppen an 69 Örtlichkeiten aktiv.

Im ganzen Kanton einheitlich

Was im Kleinen begann, wurde in den letzten Jahren zu einem gesamtbernischen System ausgebaut; die Schulung und die Ausrüstung der ehrenamtlichen ­Helfer wurden vereinheitlicht. Sämtliche der über 800 ehrenamtlichen Ersthelfer (Firstresponders) arbeiten nach den gleichen Algorithmen. Das heisst, der am nächsten vom Ereignisort gelegene Firstresponder wird per App aufgeboten. Er leistet Ersthilfe, bis der professionelle Rettungsdienst vor Ort ist. Bisher wurden 1800 Einsätze registriert, die Firstresponders werden jährlich weitergebildet.

Neu als Verein organisiert

Bisher finanzierten die Spitäler die Schulung und Ausrüstung. Jetzt wurde der Verein First­responder.be gegründet. Das Präsidium hat Beat Baumgartner übernommen. Zur Trägerschaft gehören unter anderem Spitäler, Feuerwehren, Sanitäts- und Rettungsdienste, Notrufzentralen und juristische Personen und Organisationen. Und: Der Verein will auch die Polizeistellen gewinnen und soll selbsttragend sein. «Unser Ziel ist ein ­flächendeckendes, einheitliches und möglichst schweizweites System», wünscht sich CEO ­Bruno Guggisberg.

Voraussetzungen zum Dienst als ehrenamtlicher Firstresponder: Mindestalter 18 Jahre, BLS-und AED-Ausweis, physische und psychische Belastbarkeit, gute Ortskenntnisse. www.firstresponder.be (Thuner Tagblatt)