Sie hat mit dem Feuer gespielt

Die junge Frau und ihr Freund haben es gerne romantisch. Deshalb erhellen sie ihre gemeinsame Wohnung, die sich in der Region Thun befindet, mit Kerzen. Auch an jenem verhängnisvollen Abend im November 2014. Unter anderem entzündet die Frau eine Grabkerze und stellt sie auf ein Kleintiergehege mit Ratten. Dort stand die Kerze bereits vorher.

Die Frau geht dann aber schlafen, ohne besagte Kerze auszulöschen. Ihr Freund kommt erst später nach Hause. In der Nacht erwacht die Frau, kreuzt auf dem Weg zum Klo die Kerze. Sie will keine Flamme mehr gesehen haben, gibt aber zu, nicht genau nachgeschaut zu haben.

5 tote Tiere und Sachschaden

Frühmorgens verlässt die Frau die Wohnung, nicht aber, ohne vorher noch eine Zigarette geraucht zu haben. Ihr Freund steht ungefähr zur gleichen Zeit auf, raucht noch einen Joint zu Ende. Er verlässt schliesslich nach der Frau die Wohnung.

Zu diesem Zeitpunkt scheint noch alles in Ordnung. Ein paar Stunden später steht die Wohnung aber in Flammen. Vier Ratten und ein Kaninchen sterben in der Feuersbrunst. Gemäss Strafbefehl entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 70 000 Franken. «Es ist deutlich mehr», sagte die 24-jährige Frau gestern vor dem Obergericht.

Dort hatte sie zu erscheinen, weil sie das Urteil des Regionalgerichts Oberland weitergezogen hatte. Sie war wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst zu einer bedingten Geldbusse von 60 Tagessätzen à 70 Franken (4200 Franken) sowie zu einer Busse von 1050 Franken verurteilt worden. Für den gelegentlichen Marihuanakonsum, den die Frau zugab, wurde sie mit 100 Franken zur Kasse gebeten.

Kerze oder Joint?

Der Verteidiger der Frau warf sich in seinem Parteivortrag mächtig ins Zeug. Er versuchte mit aller Macht, die Kerze als möglichen Auslöser des Brandes auszuschliessen. «Wenn die Kerze noch gebrannt hätte, dann wäre meiner Mandantin das Licht aufgefallen», sagte er.

Zudem hätte die Kerze vorher bereits mehrfach gebrannt. «Bei der Menge des verbliebenen Wachses ist die Kerze in der Nacht selber erloschen – Stunden bevor die Bewohner die Wohnung verliessen.» Der Verteidiger vertrat die These, die Glut vom Joint des Freundes hätte das Stroh im Gehege entzündet. Entsprechend forderte er einen Freispruch.

«Ihnen ist ein Fehler passiert», sagte Gerichtspräsidentin Annemarie Hubschmid an der Urteilseröffnung zur Frau. «Ein Fehler, der auch anderen hätte passieren können.» Für das Gericht komme aber «nur die Kerze als Brandursache infrage». Sie sei an keinem guten Ort hingestellt worden. Zudem habe niemand die Kerze gelöscht. «Sie haben mit dem Feuer gespielt», sagte Hubschmid.

Leichtes Verschulden

Zwei Expertenberichte seien ebenfalls zum Schluss gekommen, dass die Kerze als Auslöser des Brandes im Vordergrund stehe. Mit grosser Sicherheit habe sich darin so viel Wachs befunden, dass die Kerze auch am Morgen noch brannte. Ebenfalls für die Aussage der Frau, sie habe bei ihrem nächtlichen Toilettenbesuch kein Licht mehr gesehen, hatte Hubschmid eine Erklärung: «Ein kleines Flämmchen kann gerne übersehen werden.»

Sehr unwahrscheinlich ist laut dem Obergericht, dass Glut von einer Zigarette oder einem Joint zum Feuer geführt hat. «Tierliebhaber rauchen nicht einfach so über einem Gehege», sagte Hubschmid. Schliesslich bestätigte das Obergericht den vorinstanzlichen Schuldspruch, reduzierte aber die bedingte Geldstrafe auf 60 Tagessätze à 10 Franken (600 Franken).

Auf eine Busse verzichtete das Gericht gänzlich. «Das Verschulden ist leicht. Zudem sind wir sicher, dass die ­Lehren aus dem Vorfall gezogen wurden.» (Thuner Tagblatt)