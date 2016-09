Schmucke Kränze für die Besten

Rote und weisse Nelken mit frischem Grün schmückten die Garderoben der Gäste, Eltern sowie der Thuner Kadettinnen und Kadetten, als es gestern Vormittag kurz vor dem Gesslerschiessen um die Kranz- und Preisverleihung ging. Eröffnet wurden die Feierlichkeiten im voll besetzten Burgsaal mit einem Trommelwirbel der Tambouren und Klängen der Kadettenmusik.

«Wir ­haben in letzter Zeit einige Anpassungen und Änderungen realisiert», hielt Hans-Jürg Stettler, Präsident der Thuner Kadettenkommission, fest. Dies ganz im Sinne zeitgemässer Strukturen. So werde unter anderem aktuell gerade ein neuer Flyer zum Thuner Kadettenwesen gestaltet.

Gespannt waren Gäste und Publikum indes vorab auf die Rede von Hauptmann Corina Bürgisser und auf die Übergabe der Kränze und Preise an die Kadettinnen und Kadetten. Da und dort zeigten sich Eltern mindestens ebenso nervös wie ihre Söhne und Töchter in der Uniform.

Renato Santschi durfte den General-Guisan-Preis entgegennehmen.

Bevor es allerdings um Rangierungen ging, blickte Hauptmann Corina Bürgisser in sympathischer Weise auf das vergangene Kadettenjahr zurück. «Nach der Kaderprüfung habe ich nicht damit gerechnet, Hauptmann zu werden», räumte sie ein. Und weiter: «Als es soweit war, hatte ich riesige Freude. Dann kam aber sofort die Nervosität, als ich an die Rede dachte, die ich jetzt halten muss.»

Viele Highlights für die Kadetten

Die Nervosität war Bürgisser gestern jedenfalls nicht wirklich anzumerken. Sie erzählte von den vielen Highlights, wie etwa dem Kadettenlager in Tenero mit dem eindrücklichen Vorbeiflug der PC-7-Fliegerstaffel, den vielen kameradschaftlichen Kontakten, den erfolgreichen Kadettentagen und natürlich nicht zuletzt dem Fulehung. «Ich habe jeden Tag genossen und viele Erfahrungen gesammelt. Es war eine tolle Zeit, und jetzt bin ich doch etwas erleichtert», sagte sie zum Schluss.

Mit ihren Ausführungen erntete die Frau Hauptmann viel Applaus. Nicht ohne diesen schliesslich an Korpsleiter Thomas Balsiger weiterzugeben. «Er ist ein Vorbild für uns alle», betonte Corina Bürgisser und überreichte ihm einen Gutschein für einen Aufenthalt in einem schicken Hotel in Zernez beim Schweizer Nationalpark. «Zur Erholung», wie sie meinte.

Mit einem Fulehüngli ehrte Balsiger seinerseits eine ganze Schar Kadettinnen und Kadetten, welche auf ihrer Sammeltour zu zweit durch Thun je über 1000 Franken für die Gabensammlung zusammengebracht hatten.

Kranz- und Preisgewinner: Kranzliste Kader: Gewehr Ausschiesset: Jutzi Michael, Schelbert Fadri (Preis von Wacker Thun). Armbrust Ausschiesset: Saurer Rafael, Santschi Renato, Liniger Elio, Bürgisser Corina, Kuslys Flavia (Preis der Mouche-Turm-Bögeler). Schwimmen Knaben: Kriegel Gian, Zellweger Frédéric, Feller Janis, Santschi Renato, Stoller Jannik (Preis des MTV mit Thun verbunden). Schwimmen Mädchen: Bürgisser Corina (Preis der Thun-Expo). Orientierungslauf: Santschi Renato, Stettler Jan, Allemann Elia Yann (Dr.-Marc-Jost-Preis). Gewehr Sommer: Bauersfeld Patrick (Preis der Stadtschützen Thun). Gewehr Kombination: Jutzi Michael (Preis der Vereinigten Schützengesellschaften der Stadt Thun), Bauersfeld Patrick, Schelbert Fadri. Armbrust Sommer: Zellweger Frédéric, Santschi Renato, Liniger Elio, Kriegel Gian (Preis der Vereinigung ehemaliger Thuner Prögeler). Armbrust Kombination: Santschi Renato, Liniger Elio, Saurer Rafael, Zellweger Frédéric (Preis des Waffenplatzkommandos Thun). Leichtathletik Knaben: Stettler Jan, Liniger Elio, Feller Janis (Preis des Turnvereins Thun). Leichtathletik Mädchen: Hasler Lara, Walter Angelina (Preis der Fahrbar). Dreikampf Knaben: Stettler Jan, (Preis der Vereinigung ehemaliger Thuner Prögeler), Kriegel Gian, Feller Janis. Dreikampf Mädchen: Hasler Lara (Preis des Thuner Kadettenvereins), Bürgisser Corina, Walter Angelina.

Kranzliste 2. Kompanie: Gewehr Ausschiesset: Gattlen Tom. Ausschiesset Armbrust: Locher Alina, Gattlen Tom, Gimmel Janis. Schwimmen Knaben: Gyger Claudio. Schwimmen Mädchen: Witschi Larissa. Orientierungslauf: Schweizer Jonas, Möri Rico. Gewehr Sommer: Bütler Nina. Gewehr Kombination: Bütler Nina, Gattlen Tom, Wüthrich Valeria. Armbrust Sommer: Möri Rico, Nyffenegger Patrick, Zehr Larissa. Armbrust Kombination: Nyffenegger Patrick, Locher Alina, Möri Rico, Furrer Fabio, Schwärzel Liv. Leichtathletik Knaben: Gyger Claudio, Feller Pascal. Leichtathletik Mädchen: Witschi Larissa, Lanz Rahel. Dreikampf Knaben: Gyger Claudio, Reust Yannic. Dreikampf Mädchen: Witschi Larissa, Lanz Rahel, Seiler Elina. Kombinationspreis: Reust Yannic, Witschi Larissa, Hartmann Lynn.

General-Guisan-Preis: 1. Santschi Renato (Preis des Thuner Stamms in Zürich; Thun-Buch, Krebser), 2. Stettler Jan, 3. Kriegel Gian, 4. Zellweger Frédéric, 5. Bürgisser Corina, 6. Allemann Elia Yann, 7. Künzli Sina (Daniel Keller, Helvetia-Versicherung, Generalagentur), 8. Feller Janis, 9. Liniger Elio, 10. Hasler Lara, 11. Bauersfeld Patrick, 12. Kuslys Flavia, 13. Berger Alexander (Preis Logistik-Center der Armee), 14. Burri Chiara (Preis von Anneler-Hungerbühler Architekten, Thun).

Preise von Musikgellschaft Allmendingen, Feldmusik Strättligen und Musikverein Thun: Musikpreis: Saurer Raffael. Tambourenpreis: Liniger Elio. (Thuner Tagblatt)