Schloss Thun: Regierung will Regelung überdenken

Es war gestern von Beginn an klar, dass die Motion der sechs Thuner Grossräte im Parlament keine Chance haben würde (siehe Kasten): Zu gross waren die Ängste von anderen Gemeindevertretern, dass ihre eigenen Denkmäler von Beitragskürzungen betroffen wären.

Deshalb legte Sprecher Raphael Lanz (SVP) gleich in seinem Eintretensvotum den Kantonsparlamentariern einen «Vorschlag zur Güte» ans Herz, in welchem er beantragte, die geltende Rechtslage bei der ­anstehenden Revision des Lot­teriegesetzes zu überprüfen. «Denn», argumentierte der Thuner Stadtpräsident, «die derzeitige Regelung für die Verteilung von wiederkehrenden Beiträgen aus dem Lotteriefonds leuchtet nicht ein.»

Auch Gemeinden sollten als Besitzer von Schlössern in den Genuss solcher Zahlungen kommen: «Schliesslich», so Lanz, «gibt es nichts Gemeinnützigeres als eine Gemeinde.» Er zeigte sich in der Folge aber bereit, seine Motion in ein unverbindliches Postulat umzuwandeln.

Regierung ist gesprächsbereit

Dieser Vorschlag stiess bei Regierungsrat Hans-Jürg Käser (FDP) auf offene Ohren. Der Vorsteher der Polizei- und Militärdirektion, zu welcher auch der Lotteriefonds gehört, warnte zwar davor, Gemeinden als gemeinnützige Organisationen einzustufen, weil damit «alle bisherigen Regelungen des Sport- und Lotteriefonds ausgehebelt» würden. Dennoch zeigte er sich gesprächsbereit: «Der Vorschlag von Grossrat Lanz ist eine gute Idee. Wir können bei der Revision des Gesetzes überlegen, wie wir künftig mit den Geldern aus dem Lotteriefonds umgehen wollen.» Erst gelte es aber die Überarbeitung des eidgenössischen Lotteriegesetzes abzuwarten.

Keine klare Sache

Dass die Überweisung des Postulats dennoch alles andere als eine klare Sache war, zeigte sich in der anschliessenden Diskussion: «Wenn wir den Kreis der Bezugsberechtigten weiter ausdehnen, hat dies Kürzungen für die bis­herigen Empfänger zur Folge», meinte etwa Stefan Costa im ­Namen der FDP-Fraktion.

Und auch EVP-Sprecherin Barbara Streit-Stettler warnte davor, den Lotteriefonds als Goldesel zu missbrauchen. Vielmehr sei es an der Stadt Thun, anderweitig Gelder zu generieren, etwa durch höhere Mietpreise für den Rittersaal oder durch ein besseres Betriebskonzept. Weil der Vorstoss ohne effektive Kostenangaben formuliert sei, lehne ihre Fraktion das Postulat ab.

Auch andere Stimmen

Aber es gab eben auch andere Stimmen: So sicherte die SVP-Fraktion eine «grossmehrheit­liche Unterstützung» des Geschäfts zu. Und der Interlakner Gemeindepräsident Urs Graf wies zwar als SP-Sprecher auf die Gefahren einer «Lex Thun» hin, zeigte sich aber dennoch bereit, das Postulat zu unterstützen, da «durchaus noch Erklärungsbedarf» bestehe.

Ähnlich tönte es seitens der BDP, die es laut Sprecher Samuel Leuenberger als «unschön» erachtet, dass die Rechtsform des Bezügers massgeblich dafür sei, ob Lotteriegelder flössen oder nicht.

Wo der Sündenfall geschah

Thomas Brönnimann von der GLP-Fraktion schliesslich ortete das Problem noch woanders: «Der Sündenfall geschah, als der Lotteriefonds begann, wiederkehrende Gelder auszuschütten», analysierte er und wollte von Regierungsrat Käser wissen, ob die nachträgliche Gründung einer Stiftung zum Bezug von Geldern wirklich rechtsmissbräuchlich sei. Schliesslich stehe seine Wohngemeinde Köniz genau vor diesem Schritt.

Regierungsrat Käser bestätigte diese Frage, indem er aus einem Rechtsgutachten zitierte, wonach eine Stiftung, die mit der alleinigen Absicht gegründet werde, wiederkehrende Gelder aus dem Lotteriefonds zu be­antragen, rechtsmissbräuchlich sei.

Gleich lange Spiesse für alle

«Genau das ist störend am Ganzen», entgegnete ihm Raphael Lanz. «Denn in Burgdorf hat der Kanton selber die Gründung einer Stiftung aus genau diesem Grund vorgeschlagen.» Deshalb, so Lanz, sei es so wichtig, nun den gesetzgeberischen Weg zu beschreiten und für alle Schlossbesitzer gleich lange Spiesse zu schaffen. «Unser oberstes Ziel muss es doch sein, Baudenkmäler von nationaler Bedeutung der Nachwelt zu erhalten.»

Das Postulat wurde schliesslich mit 69 Ja- gegenüber 55 Nein-Stimmen überwiesen. (Thuner Tagblatt)