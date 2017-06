Sandro Lauper verlängert bis 2021

Am Dienstagabend wurde der FC Thun Berner Oberland offiziell im Trainingslager in Saanen empfangen, teilt der Klub mit. An einem Festakt auf dem Sanonaplatz wartete Sportchef Andres Gerber mit Neuigkeiten auf: Der 20-jährige Mittelfeldspieler Sandro Lauper verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2021. Dies obwohl sein Vertrag noch bis 2020 läuft, heisst es weiter.

«Das ist ein deutliches Bekenntnis zum FC Thun Berner Oberland», sagt Gerber. Lauper habe sich im vergangenen Jahr vom Nachwuchsspieler zur Stammkraft der ersten Mannschaft entwickelt und habe das Interesse diverser Klubs auf sich gezogen.

Gerade deshalb sei es wichtig zu zeigen, dass der FC Thun Berner Oberland trotz den alljährlichen Verkäufen in der Lage sei, Schlüsselspieler wie Lauper halten zu können. Diese Verlängerung habe eine grosse Strahlkraft und werde ihre positive Wirkung bei Fans und Sponsoren nicht verfehlen, ist Gerber überzeugt.

Nachdem der Konolfinger im YB-Nachwuchs ausgebildet wurde, stiess er im Januar 2015 zur U21 des FC Thun Berner Oberland. Ein Jahr später rückte er in die erste Mannschaft nach und wurde ins Kader der Schweizer U21-Nationalmannschaft aufgenommen. Lauper kam in der letzten Saison in 27 Pflichtspielen zum Einsatz. Er erzielte dabei ein Tor und sorgte für ein Assist. (cla)