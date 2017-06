Samuel Eicher kandidiert nicht mehr

«Im Dezember werde ich mich nicht mehr zur Wiederwahl stellen», so Samuel Eicher. Was bereits in der Dorfzytig zu lesen war, bestätigte der erste Gemeindepräsident der noch jungen Gemeinde Stocken-Höfen an der Gemeindeversammlung vom vergangenen Freitag: «Ich werde Ende Jahr das Ruder abgeben, genau zum richtigen Zeitpunkt». Er könne seinem Nachfolger nach vier Jahren eine intakte, gut funktionierende und attraktive Gemeinde übergeben, so Eicher weiter.

Ebenfalls nicht mehr kandidieren wird Gemeinderat Martin Schwendimann. Die restlichen fünf Gemeinderäte wollen sich – nach dem heutigen Stand – im kommenden Dezember zur Wiederwahl stellen, so Eicher weiter.

Gute Finanzlage

Die gute Situation der Gemeinde konnte Finanzverwalterin Gisela Roth von dem Bereich Geld und Gut denn auch bestätigen. In der Jahresrechnung 2016 schliesst der Gesamthaushalt bei einem Aufwand von 3‘411‘063 Franken mit einem Ertragsüberschuss von 248‘172 Franken ab. Im allgemeinen Haushalt ist ebenfalls ein Ertragsüberschuss von 204‘029 Franken zu verzeichnen. Wie Roth aufzeigte, weisen auch die drei Spezialfinanzierungen Abfallentsorgung, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung gute finanzielle Grundlagen auf.

Regenwasserkanal

Da sich die Flurgenossenschaft am Ersatz des Regenwasserkanals vom Gebiet Färrich zum Amsoldingersee finanziell nicht beteiligen will, muss die Gemeinde den Kanal eigenständig bauen lassen. So könne unter anderem mit der Leitungsführung den Bäumen in diesem Gebiet ausgewichen werden, so Vizegemeindepräsident Hans Brügger. Die 35 anwesenden Stimmberechtigten bewilligten dafür einen Kredit von 425‘000 Franken mit nur einer Gegenstimme.

Verkaufen, nicht bauen

In Höfen steht das gemeindeeigene Stockwerkeigentum der ehemaligen Gemeindeverwaltung, Bank und Post seit einiger Zeit zum Verkauf oder zur Miete frei. Der Wunsch des Gemeinderates sei es grundsätzlich, so Hans Brügger, diese rund 145 Quadratmeter Fläche für einen Gewerbebetrieb mit Wohnung, eine oder zwei Alterswohnungen oder für eine andere Nutzung zur Verfügung zu stellen: «Wir wären offen für Vieles», sagt auch Samuel Eicher.

Da die Suche bisher erfolglos verlief, beantragte der Gemeinderat den Bürgern einen Verpflichtungskredit von 580‘000 Franken für den möglichen, späteren Einbau von zwei Wohnungen. Dieses Geld soll jedoch nur investiert werden, wenn in den nächsten Monaten keine Käufer oder Mieter gefunden wird. Mit 26 Ja zu drei Nein und sechs Enthaltungen zeigte die Mehrheit ihre Unterstützung für das Vorhaben des Gemeinderates.

Für Samuel Eicher und den Gemeinderat steht die Zukunft der jungen Gemeinde nach wie vor im Mittelpunkt. Dabei ist es dem Rat wichtig, die Bevölkerung in Zukunftsgespräche miteinzubeziehen. Deshalb lädt der Gemeinderat am Samstag, 16. September, alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einem Zukunfts-Workshop ein. (Thuner Tagblatt)