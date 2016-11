Saftiges Plus im Budget von Seftigen

Finanzverwalterin Andrea Giger der präsentierte der Gemeindeversammlung Seftigen den Finanzplan 2016–2021. Es seien keine Veränderungen der Steueranlagen und Gebühren zu erwarten, führte sie aus.

Im Budget 2017 wurde, bei einem Aufwand von 8,51 Millionen Franken, ein stattliches Plus von 735 369 Franken berechnet. Das positive Ergebnis entsteht durch den Landverkauf für das Projekt Wohn- und Pflegeheim Sunneguet, das mit einem Bruttoertrag von 1,96 Millionen Franken zu Buche schlägt.

Ohne diesen Verkauf wäre im Budget eine schwarze Null zu erwarten, erklärte Gemeinderat Simon Ryser den 61 anwesenden Stimm­berechtigten. «Es wäre aber nicht sinnvoll, jetzt die Ausgaben zu forcieren, nur weil gerade etwas Geld vorhanden ist und später für eventuelle Ausgabenüberschüsse keine Reserven mehr zu haben. So können wir guten Mutes in die ­Zukunft schauen», fügte er an. Der Ertragsüberschuss soll daher dem Eigenkapital zugeführt werden.

Kredit für Kita

Bei der Bildung ist der Aufwand um gut eine Million Franken höher als in diesem Jahr budgetiert – dies wegen des vorgesehenen Baus der Kita. Gemeindepräsident Urs Indermühle bat die Anwesenden, die Gesamterneuerungswahlen und vor allem die Urnenabstimmung über den Verpflichtungskredit von 1,65 Millionen Franken für dieses Projekt am kommenden Sonntag nicht zu vergessen. Das Budget wurde schliesslich einstimmig angenommen.

Nach zwei Jahren Erfahrung hat der Gemeinderat beschlossen, das Reglement Benützung Sportanlage anzupassen. Statt des Betriebsausschusses mit acht Personen soll eine schlankere, flexiblere Betriebsleitung mit drei Personen eingesetzt werden.

Vorgesehen sind Andrea Giger für die Finanzen, Ruedi Fankhauser als Hauswart und ein noch nicht bestimmtes Mitglied des Gemeinderates fürs Marketing. Die Reglementsänderung wurde mit einer Enthaltung gutgeheissen.

Die Halle ist gut ausgelastet, die Miet- und Werbeeinnahmen decken die Betriebskosten. «Auf der Aussenanlage spriesst der Rasen, und damit ist die Sportanlage fertiggestellt und wird mit einem Dorffest am 6. Mai 2017 eingeweiht», informierte Indermühle.

