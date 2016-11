SVP verliert die absolute Mehrheit

Abstimmung

Die Stimmberechtigten von Seftigen haben am Sonntag nicht nur gewählt. Sie stimmten zudem über den Verpflichtungskredit von 1,65 Millionen Franken für den Bau eines neuen Kita-/Tagesschulgebäudes ab, den sie mit 568 Ja- gegen 228 Nein-Stimmen annahmen.



Der 2007 in Betrieb genommene Pavillon für die Kindertagesstätte Region Seftigen ist in die Jahre gekommen. Der Gemeinderat will deshalb einen Neubau neben dem Kindergarten auf der Kappelen erstellen und den Kita-Betrieb damit langfristig sichern. Im Neubau soll auch die Tagesschule untergebracht werden, welche heute im Schulhaus einquartiert ist.

Bereits beim Landverkauf an die Solviva, welche auf der Kappelen ein Wohn- und Pflegezentrum bauen wird, wurde den Stimmberechtigten in Aussicht gestellt, dass ein Teil des Verkaufserlöses für die Finanzierung einer Ersatzbaute investiert werden soll. Es handelt sich dabei um eine Million Franken, womit der Neubau die Gemeinde unter dem Strich also rund 650'000 Franken kosten wird. (mi)