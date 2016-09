Raubüberfall: Zeugen meldeten sich

Im Nachgang zum brutalen Raubüberfall vom Mittwochabend in der Thuner Innenstadt sind bei der Polizei mehrere Meldungen von Zeugen eingegangen. «Wir werden den Hinweisen nun nachgehen», erklärte Ramona Mock, Mediensprecherin der Kantonspolizei Bern, am Freitag auf Anfrage.

Weitere Angaben mache die Polizei aus taktischen Gründen nicht. Die Ermittlungen zum Überfall seien nach wie vor am Laufen.

Der bewaffnete Angriff wurde der Polizei am Mittwoch kurz vor 20.30 Uhr gemeldet. Ein Unbekannter hatte zwei Frauen und einen Mann in ihrer Privat­wohnung mit einer Faustfeuerwaffe angegriffen. Anschliessend zwang er sie, sich mit ihm in eine Bijouterie im Bälliz zu begeben und ihm dort Schmuck auszuhändigen.

Der Unbekannte wird von der Polizei wie folgt beschrieben:

Er ist zwischen 50 und 60 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter gross und von schlanker Statur.

Er hat ein eingefallenes Gesicht und spricht Englisch mit Akzent.

Zum Zeitpunkt des Überfalls trug der Mann einen Hut mit einem Knopf an der Vorderseite, eine Brille sowie graue Turn­schuhe.

Sachdienliche Hinweise zur Täterschaft nimmt die Kantonspolizei telefonisch unter 033 227 61 11 entgegen. (Berner Zeitung)