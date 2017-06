Parlament honoriert mehr Spielraum mit Einstimmigkeit

Gemeinde sucht Arbeit

Mehr Menschen, die arbeitslos sind und Sozialhilfe beziehen, temporär bei der Gemeinde anstellen: Diese Idee hat die EVP/EDU-Fraktion im GGR lanciert. Der Gemeinderat hat sie geprüft.



Der Gemeinderat soll prüfen, ob es Möglichkeiten gibt, Menschen, die arbeitslos sind und Sozialleistungen beziehen, temporär bei der Gemeinde anzustellen. Das forderte die Fraktion von EVP und EDU in einem Vorstoss, den sie Ende April 2016 im Grossen Gemeinderat (GGR) eingereicht hatte. Im August 2016 hatte das Parlament das Postulat angenommen, aber nicht abgeschrieben, weshalb sich Verwaltung und Gemeinderat vertieft mit dem Thema befassen mussten. Auch dieses Mal kamen sie zum Schluss, «dass für die verschiedenen Zielgruppen genügend zugängliche Angebote zur beruflichen und sozialen Integration zur Verfügung stehen». Zentral ist die Aussage: «Steffisburg nutzt diese Angebote intensiv.» Gleichzeitig ist der Gemeinderat aber in Kontakt mit der Fachstelle Integration in Thun. Diese bietet derzeit zwei Stellen an, die jeweils temporär für drei Monate belegt werden können und die auch Steffisburg nutzt. Im Gespräch ist die Schaffung einer dritten solchen Stelle. maz