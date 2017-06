Panorama-Card soll weiterleben

Steigende Logiernächtezahlen

Das Geschäftsjahr 2016 war für Thun-Thunersee Tourismus (TTST) ein Jahr der gemischten Gefühle. Auf der einen Seite verschlangen einmal mehr intensive Strukturdiskussionen Ressourcen, insbesondere die Ablösung der Geschäftsführung von der Tourismusorganisation Interlaken (TOI) zurück in eigene Hände. Seit Februar dieses Jahres führt Peter Fuchs die Geschäftsstelle ad interim, am 1. Juli übernimmt Roger Friedli den Posten. Das Marketing bleibt wie bis anhin an TOI ausgelagert, der entsprechende Vertrag gilt seit 1. Januar 2017 und ist unbefristet.



Die Mitglieder konnten an ihrer Versammlung vom vergangenen Mittwoch trotzdem erfreuliche Zahlen für das Jahr 2016 zur Kenntnis nehmen: Die Logiernächtezahlen für Thun und Thunersee legten um 1,42 Prozent auf 432'725 zu – und bewegten sich damit deutlich entgegen dem Schweizer Trend, der um 0,3 Prozentpunkte zurückging. Immer noch machen die Besucher aus der Schweiz zwei Drittel des Gästeaufkommens aus, gefolgt von Feriengästen aus Deutschland, China, dem arabischen Raum, Grossbritannien und weiteren. Mit einer Quote von plus 102,7 Prozent verzeichneten die Gäste aus dem arabischen Raum den grössten Zuwachs, auf ihr Konto gingen 2016 insgesamt 1206 Logiernächte im Vereinsgebiet.



Die Jahresrechnung 2016 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 29'942 Franken ab. Dies allerdings auch nur, weil zum einen eine Rückstellung aufgelöst wurde, welche die Stadt Thun anlässlich der Fusion von Thun und Thunersee Tourismus gemacht hatte. Dort wurden erbrachte Leistungen nachträglich verbucht. Zudem verzichten verschiedene Panorama-Card-Partner auf ihnen zustehende Gelder (vgl. Haupttext).





Mit Edith Brand aus Sigriswil wählten die Delegierten zudem eine neue Vertreterin des rechten Thunerseeufers in den TTST-Vorstand.



Bei sämtlichen Abstimmungen und Wahlen fiel das Resultat einstimmig aus – zusätzliche Anträge der Mitglieder gab es nicht. maz