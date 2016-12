Ortsmuseum feiert mit Krebs-Bildern

Exzentrisch, mit langen Haaren und einem Samtkittel. Manchmal mit viel Geld in der Tasche, manchmal fast pleite. Ein Mensch, der gerne provozierte und sich keinen Deut darum scherte, was andere von ihm dachten.

Walter Krebs (1900–1965) bediente etliche Klischeevorstellungen, die das Bürgertum von einem Künstler hatte. «Er war ein wenig ein Spinner», sagt Cécile Zimmermann aus Zollikofen. «Ich erinnere mich, wie er einmal nach dem Dessert noch einen Teller Muscheln bestellte.» Ihr verstorbener Mann Alfred war entfernt mit Krebs verwandt. Darüber hinaus verband die beiden eine enge Freundschaft. «Einmal schlug Walter Krebs meinem Mann vor, spontan nach Paris zu reisen, um dort eine Rösti zu essen», erinnert sich Cécile Zimmermann. «Am nächsten Morgen kamen sie dann wieder zurück.»

Alfred Zimmermann kaufte Krebs mehr als hundert Bilder ab, die er vor gut zehn Jahren der Gemeinde Wattenwil vermachte, worauf die Alfred-und-Cécile-Zimmermann-Stiftung und das Ortmuseum gegründet wurden (vgl. Kasten).

Immer wieder der Tod

Die Leichtigkeit des Lebens und des gestalterischen Ausdrucks – sie müssen Walter Krebs fremd gewesen sein. Zu diesem Schluss kommt, wer sich mit seinen Gemälden beschäftigt. Doch eine emotionale Schwere, die immer wieder in eine Auseinandersetzung mit dem Tod mündete, ist in beinahe jedem Gemälde zu finden – ob Porträts, Berge, Seen oder biblische Motive.

In der neuen Ausstellung des Ortsmuseums wird deutlich, dass Krebs sowohl mit Ölfarbe als auch mit Tempera arbeiten konnte und die verschiedensten Ausdrucksformen beherrschte. Zu seinem Stil, der von der Vielschichtigkeit der Farben lebt, kam der Maler durch Zufall: Als er einmal ohne Malkasten unterwegs war und ein Motiv sah, das er ­unbedingt festhalten wollte, versuchte er in Spiez Ölfarben zu kaufen. Da diese nicht erhältlich waren, musste er nehmen, was im Angebot war: Temperafarben. Zu Hause angekommen, übermalte er seine Arbeit und entwickelte daraus eine Ausdruckskraft, die jener der alten Meister nahe kommt.

Ob seine Beschäftigung mit den dunklen Seiten des Lebens mit seiner Kindheit zusammenhängt, ist nicht geklärt. Doch von der Hand weisen lässt sich diese Vermutung nicht, da sein Start ins Leben alles andere als einfach war.

Geboren in Starrkirch SO, kam er nach dem frühen Tod seines Vaters zu Pflegeeltern nach Wattenwil. Später machte er in Lyss eine Maler­lehre, wo er das Handwerk mit Pinsel und Farbe von Grund auf erlernte. Nach der Lehre machte er sich selbstständig: Er malte in Bauernhäusern die Gipswände über den Kachelöfen aus, betätigte sich als Bühnenmaler in Zürich und schmückte das Hauptgebäude des Kursaals von Interlaken.

In der Einsamkeit

Es folgte sein Entschluss, freier Kunstmaler zu werden. Walter Krebs zog sich in die Einsamkeit des Schwefelbergs zurück, wo er ohne Anleitung und ohne Vorbilder loslegte. Ab und zu konnte er ein Bild verkaufen und ­etwas Geld beiseitelegen, um dorthin zu reisen, wo es alle zeitgenössischen Maler hinzog: nach Paris. Er blieb ein Jahr, reiste weiter nach Neapel, Sizilien, Marokko, Ungarn, Holland.

Walter Krebs zog sich in die Einsamkeit des Schwefelbergs zurück, wo er ohne Anleitung und ohne Vorbilder loslegte.



Zurück in der Schweiz, liess er sich in Adelboden nieder und baute ein Haus. Doch er ging in Konkurs, verlor alles und musste an seinem neuen Wohnort Hilterfingen wieder von vorne beginnen. Da er sehr produktiv war und sich selber gut vermarkten konnte, wurde er immer bekannter. «Er wusste ­genau, wie vorgehen musste», erinnert sich Cécile Zimmermann. «Einem Bankier zum Beispiel schenkte er ein Bild mit der Absicht, dessen Bekannte neidisch zu machen, um ihnen Gemälde verkaufen zu können.»

Die letzten Jahre verbrachte der Künstler abwechselnd in Bern und in seiner Gürbetaler Heimat. Er war dem Landleben stärker zugetan als der Stadt. Er empfand es als ursprünglicher, ungebrochener. Aus ihm schöpfte er die Kraft, bis ihm der Tod 1965 den Pinsel aus der Hand nahm.



