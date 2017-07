Olympiadorf in Thun nur noch Plan B

Die Kandidatur von Sion für die Olympischen Winterspiele 2026 unterscheidet sich in einem wichtigen Punkt von jener klar gescheiterten aus Graubünden. Es sollen dezentrale Spiele stattfinden; bestehende Anlagen sollen genutzt werden und dem Gigantismus soll so Einhalt geboten werden. So wollen die Initianten jene in Graubünden so niederschlagenden Argumente der Gegner untergraben.

Trotz der Namensgebung «Sion 2026» ist die Kandidatur gleichwohl eine bernische. Eishockeyspiele, Eisschnelllauf-Wettkämpfe und die nordischen Disziplinen sollen im Kanton Bern von der Bühne gehen. Die Verantwortlichen haben sich deshalb für ein Athletendorf in Thun ausgesprochen. Der Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz fand erst kürzlich lobende Worte, es sei die Chance für ein bedeutendes, langfristiges Stadtentwicklungsprojekt.

Noch nicht definitiv vom Tisch

Nun scheint dieser Traum aber bereits wieder ausgeträumt zu sein. Der Verein «Sion 2026» lässt die Pläne ins Wasser fallen. Was sind die Gründe? Gegenüber dem «Bund» erklärte SP-Ständerat und Kandidatur-Vizepräsident Hans Stöckli, dass Interventionen seitens Sportverbänden ausschlaggebend seien. So resultierten bei einem Athletendorf in Thun beispielsweise zu lange Anfahrtswege für die Eishockeyspiele, die voraussichtlich in Bern, Biel und Fribourg stattfinden würden.

Es würden nun Unterbringungsmöglichkeiten eruiert, die näher am Austragungsort lägen, fügt Stöckli an. Damit einhergend wären aber auch längere Anfahrtswege für die nordischen Athleten, deren Wettkämpfe in der Region Kandersteg stattfinden würden. Stöckli fügt deshalb an, dass das Projekt Athletendorf in Thun noch nicht definitiv vom Tisch sei. Bis Mitte Oktober werde man definitiv entscheiden. (jaw)