Offener Brief von FCT-Präsident Lüthi

«Vor gut zwei Wochen musste der FC Thun aus mitgeteilten Gründen einen Spendenaufruf starten. Wir sind erfreut über die wachsende Solidarität; sowohl von ­Privaten als auch von der Wirtschaft. Das stimmt uns zuversichtlich, obwohl der Weg zum ­definierten Ziel noch lang ist», schreibt Markus Lüthi, Präsident des FC Thun, in einem gestern verschickten offenen Brief.

Was ihm Sorgen bereitet, sind die politischen Aussagen. Besonders im Hinblick auf den Entscheid des Stadtrates. Aber auch die Aussagen über die diesbezügliche Stimmung in gewissen Bevölkerungskreisen. In den nächsten Tagen werden die Unterlagen für die Stadtratssitzung vom 16. Dezember verschickt. Dann wird auch klar sein, wie hoch das Darlehen ist und wie die Formalitäten ausgestaltet sind (wir berichteten).

«Ein fatales Signal»

Für Lüthi ist der Entscheid des Stadtrates von grosser Bedeutung. «Würde der Stadtrat ablehnen, wäre das für den FC Thun ein fatales Signal», schreibt Lüthi. Es brauche das Geld von der Stadt, auch wenn die Spendenaktion gut gestartet sei. «Auf nicht einmal halbem Wege den Rückzug zu machen, wäre sehr nachteilig», so Lüthi, der verspricht: «Sollten wir mit den Spenden überschiessen, werden wir der Stadt bereits einen Teil des Darlehens zurückzahlen.»

In diesem Zusammenhang schreibt er ohne Umschweife, dass es zwar keine Garantie gebe, dass das Geld vollständig zurückbezahlt werde, die verbes­serten Voraussetzungen ab der neuen Saison dafür aber «die Chance markant erhöhen». Bis gestern kamen bereits rund 473 000 Franken zusammen. Bis Ende Jahr braucht der FCT eine Million, bis Ende Saison mindestens 1,5 Millionen Franken.

Grundsätzlich sehe er es auch so, dass Profifussball nicht mit Steuergeldern alimentiert werden dürfe, so Lüthi, er fügt aber an, dass er FCT auch jährlich 1,5 Millionen Franken in den Nachwuchs investiert. «Dass sich daran die Stadt mit einem Darlehen einmalig kräftig beteiligt, scheint uns mehr als vertretbar.»

Kein Fass ohne Boden?

Der FCT sei kein Fass ohne Boden, behauptet Lüthi. Vor allem dank der Aussicht auf mehr Einnahmen in Millionenhöhe aus den TV-Geldern ab Saison 17/18. Ein Darlehen könnte aber bei anderen Akteuren auch Begehrlichkeiten wecken. Das sieht auch der FCT-Präsident so, er sagt jedoch auch: «Der FC Thun erbringt für die Region einen so hohen wirtschaftlichen und medialen Stellenwert, dass hier eine Ausnahme durchaus berechtigt ist.» (rop/pd)