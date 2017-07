Neue Schranke führt zu langen Rückstaus

Kommentar: Clever ist anders

Die Absicht ist nachvollziehbar: Da während des Umbaus Dutzende Parkplätze wegfallen, hat Coop beim Heimberg-Center eine Ticketschranke installiert, um gegen notorische Dauerparker vorzugehen und die verbleibenden Plätze den echten Kunden zur Verfügung zu stellen. Die gewährte Gratisparkzeit von drei Stunden reicht dabei auch für grössere Einkäufe problemlos.



Dennoch ist der Schuss von Coop gehörig nach hinten losgegangen, wie sich nun zeigt. Die paar Sekunden Wartezeit vor der Schranke sorgen dafür, dass sich die Autos teilweise bis auf die Blümlisalp- oder gar bis auf die Gurnigelstrasse zurückstauen.



Nicht auszumalen, wie sich die Situation übermorgen Samstag präsentieren wird, wenn Hunderte ihre Wocheneinkäufe in den Läden rund um den blauen Kristall tätigen werden. Der totale Verkehrskollaps droht. Allenfalls wäre es eine Option gewesen, die Schranke weiter hinten, am Ende der Auffahrt zum Parkdeck, hinzustellen.



So oder so: Die Staus werden in den nächsten Wochen kaum abnehmen. Und dass etliche Auto­lenker auf den ÖV umsteigen, ist wohl ebenso illusorisch.



gabriel.berger@bom.ch



Gabriel Berger, Redaktor Thuner Tagblatt