Nastücher und Leckeres zum Finale

Derweil im Kunstmuseum mit der Cantonale Berne Jura die neue Ausstellung vorbereitet wird, beschliesst am Sonntag um 17 Uhr das dem Museum ange­gliederten Thun-Panorama im Schadaupark seine diesjährige Saison. «Bis heute haben 11'168 Personen das Thun-Panorama besucht», lautet die Bilanz von Museumsdirektorin Helen Hirsch. Dies seien zwar nach der Sanierung und dem Ausbau gegenüber dem Eröffnungsjahr 2015 etwas weniger als der Rekord von 14'829 Eintritten. Es sei aber zu erwarten gewesen, dass die Zahlen nun im zweiten Betriebsjahr tiefer liegen würden.

Im Rahmenprogramm besuchten Matto Kämpfs Lesung «Isch es wahr . . .» 5 Personen und Karl Königs Vortrag «Zur Geschichte der Ansichtskarte» 28 Personen. Am Postkarten-Gestaltungs-Wettbewerb beteiligten sich 37 Personen.

Den Ton angeben am letzten Betriebstag 2016 vom Sonntag wird die Finissage zur Ausstellung des Integrationsprojekts «Unser T[h]un» (vgl. Kasten). Mit Musik startet der Anlass um 11 Uhr, danach folgt eine amerikanische Versteigerung. Verpflegen können sich die Anwesenden an einem internationalen Buffet. Die neue Saison im Thun-Panorama startet am 11. März.

2017: Neue Ausstellung . . .

Auch 2017 können Neugierige Neues und Verblüffendes entdecken. So wird die Dauerausstellung 360° rund um das 200-jährige Panorama von Marquard Wocher wiederum durch eine Ausstellung im Ergänzungsbau bereichert. Unter dem Titel «Grüne Oase im Wandel. Der Thuner Schaudaupark» wird die Geschichte der Parkanlage und ihrer Umgebung aufgezeigt, begleitet von einer künstlerischen Installation der Bernerin Eva-Fiore Kovacovsky.

Das Thun-Panorama im Schadaupark geht am Sonntag um 17 Uhr in die ­Winterpause – die Saisoneröffnung 2017 ist am 11. März. Bild: Patric Spahni

. . . und neue Audioguides

In neuen Audioguides nimmt der frühere Stadtarchivar Jon Keller die Hörenden im Thun-Panorama auf Berndeutsch zu ausgesuchten Orten auf dem Rundbild mit. «Der Thunpreisträger 2015 und als Stadtoriginal geltende Lokalhistoriker steckt mit seiner Begeisterung für historische Entwicklungen und Anekdoten sofort an», freut sich Helen Hirsch. Der Audioguide bietet zudem ein- bis zweiminütige Informationen zu ausgewählten Themen und Ausschnitten auf Deutsch, Englisch oder Französisch.

Während die Augen über die Bildfläche wandern und an Gebäuden oder Details hängen bleiben, erfahren die Ohren über die Kopfhörer spannende Hintergründe. «Sie ent­decken Marquard Wocher», wirbt sie, «und zittern mit, wenn die Blüemlisalp nach der Sage unter Eis und Fels versinkt.»

(Thuner Tagblatt)