Mitglied für zwei Franken und ein Ei

Kerzen, kleine Landart-Kunstwerke in Gläsern, Kürbisse und gross die Zahl 99 aus kunstvollem Flechtwerk: Wenn der gemeinnützige Frauenverein Saanen einlädt, wird augenfällig, dass auch Gestaltungskurse zu seinem Angebot gehören. Die Zahl 99 bedeutet, dass der Verein 1917 gegründet worden ist; auf Anregung der Pfarrersfrau Maria Lauterburg. Der Mitgliederbeitrag lag damals bei zwei Franken und einem Ei. Dieses liess sich für die geplanten Kochkurse verwenden. Heute zahlen 900 Mitglieder einen Jahresbeitrag von 20 ­Franken.

Der Verein hatte ein reich befrachtetes Jahresprogramm, das Präsidentin Elsbeth Aegerter den 81 im Kirchgemeindehaus Gstaad anwesenden Mitgliedern und Gästen am Sonntag vorstellte. Es geht vom Ostermärit bis zum Kerzenziehen, vom Znüni für alle Saaner Schulkinder bis zur grossen Spende an die Heilpädagogische Schule. Gemeinderätin Therese Mösching dankte an der Versammlung für die unzähligen Stunden Freiwilligenarbeit, die Vorstand und Mitglieder in den vielfältigen Tätigkeitsfeldern leisten.

Zwei Mittagstische

Heute hat der Verein einen Umsatz von gut einer Viertelmillion Franken. Er vergab im Berichtsjahr gut 65 000 Franken. Die Kleinkinder von der Spielgruppe «Spatzennest» und das Kinderjodelchörli Saanenland bedankten sich an der Versammlung musikalisch für erhaltene Beiträge. Die Erträge des Vereins stammen aus der Brockenstube und von Verkäufen an Messen und ­Märkten.

Der grösste Budgetposten (Einnahmen von 93 882 Franken und Ausgaben von 82 831 Franken) ist auf den Jugendmittagstisch zurückzuführen: Der Frauenverein sorgt für ein Mittagessen für Schülerinnen und Schüler. Ein Mittagstisch für alle findet jeden Donnerstag statt. Hier, und beim Kerzenziehen, war die heute 80-jährige Ruth Matti lange tätig. Die Versammlung wählte sie mit Applaus zum Ehrenmitglied des Vereins.

Kirchenbasar, Weihnachtsmarkt, Wintermärkte, Besuch des Theaters in St. Stephan, Reise, Kursausstellung, Besuche in Altersheimen, Geburtstagsbesuche und für jedes neu geborene Saaner Baby von Helen Künzi gestrickte Finkli: Der Verein startet im gewohnten Rahmen ins neue Vereinsjahr. Mit Rosmarie Annen als neue Sekretärin, die Vreni Tolle ersetzt. Und er bringt, wie Kirchgemeinderatspräsidentin Brigitte Zahnd an der Versammlung erklärte, Wärme nach Saanen und ist ein zuverlässiger Partner für gemeinsame Anlässe.

Etwas höher als üblich ist der Budgetposten Hauptversammlung: Am 19. November 2017 soll das Hundertjährige in grösserem Rahmen gefeiert werden. Die Vorbereitungen laufen.

(Berner Zeitung)