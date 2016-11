Meyer-Burger-Gläubiger stimmen Kapitalerhöhung zu

Der angeschlagene Solarzulieferer Meyer Burger hat nach einem personellen Neuanfang die erste Hürde für eine Rekapitalisierung genommen. Die Gläubiger stimmten an einer Versammlung am Freitag einer Anpassung der Wandelanleihe zu. In einer Woche steht mit der Generalversammlung ein weiterer entscheidender Termin an.

Mit dem Entscheid an der Gläubigerversammlung, der mit einer Zweidrittelmehrheit zustande kam, verzichten die Obligationäre auf ihr Recht einer vorzeitigen Rückzahlung der am 24. September 2020 fälligen Wandelanleihe über 100 Millionen Franken.

Im Gegenzug erhalten sie einen auf 5,5 von bisher 4,0 Prozent erhöhten Zins. Zudem soll der Wandelpreis von derzeit 11.39 Franken je Aktie deutlich gesenkt werden. Die Beschlüsse unterliegen noch der Genehmigung des Obergerichts des Kantons Bern, wie Meyer Burger mitteilte.

Mit der Zustimmung der Gläubiger sei die erste Bedingung zur Umsetzung des Rekapitalisierungsprogramms erfüllt worden, schreibt das Unternehmen. Nun müssen die Aktionäre an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 2. Dezember über eine Kapitalerhöhung von 160 Millionen Franken entscheiden. Als dritter Punkt ist die Verlängerung bestehender Bankkredite geplant.

Neue Führungsspitze

Nicht nur finanziell, sondern auch personell soll es einen Neuanfang geben. Am Vorabend der Versammlung hatte Meyer Burger einen Chefwechsel bekannt gegeben. Nach 14 Jahren räumt Peter Pauli seinen Chefposten. Per 1. Januar 2017 übernimmt Hans Brändle, früherer Spartenchef beim Industriekonzern Oerlikon. Auch im Verwaltungsrat gibt es Änderungen. Alexander Vogel soll das Verwaltungsratspräsidium von Peter Wagner übernehmen.

An der ordentlichen Generalversammlung vom 27. April 2017 werden zudem mit Michael Splinter und Hans-Michael Hauser zwei zusätzliche Mitglieder für den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Splinter, der aus der Halbleiterindustrie kommt, wird zudem bereits ab dem 1. Januar den Verwaltungsrat und das Management als designierter Delegierter des Verwaltungsrats unterstützen.

Aktie im Aufwind

Die Hoffnung auf einen erfolgreichen Neuanfang bei Meyer Burger hatten dessen Aktien bereits im Morgenhandel zu deutlichen Avancen verholfen. Bis zu einem Handelsstopp vor Beginn der Gläubigerversammlung legten diese um 7,9 Prozent auf 1.78 Franken zu.

Nach Bekanntwerden der Zustimmung der Gläubiger und der Wiederaufnahme des Handels zogen die Titel zeitweise um bis zu 15,8 Prozent an. Von ihrem diesjährigen Höchstkurs von 6.10 Franken sind die Titel allerdings noch weit entfernt. Seit Jahresbeginn hat die Aktie über zwei Drittel an Wert verloren. In dieser Zeit konnte Meyer Burger zwar Fortschritte vermelden, allerdings wurden diese von der drohenden Finanzierungslücke im kommenden Jahr überschattet.

Das in den roten Zahlen steckende Unternehmen erzielte zuletzt zumindest vor Abschreibungen und Amortisationen wieder einen Betriebsgewinn. Die Rückkehr zur Profitabilität muss sich das Unternehmen hart erkämpfen: Erneut sah sich Meyer Burger gezwungen, Stellen abzubauen. Nun obliegt es der neuen Führungscrew, das Unternehmen wieder in die schwarzen Zahlen zu bringen. (tag/sda)