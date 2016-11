Meyer Burger überspringt die erste Hürde

Für die Thuner Solarfirma Meyer Burger keimt Zuversicht. Nach dem Absturz des einstigen Börsenlieblings legte der Aktienkurs am Freitag auf tiefem Niveau um gut 21 Prozent zu. Die Anleger reagierten zuerst positiv auf den am Vorabend angekündigten Wechsel von Chef und Verwaltungsratspräsident. Nachdem die Versammlung der Wandelobligationäre ihren Sanierungsbeitrag genehmigt hatte, kletterte der Aktienkurs weiter nach oben.

Die Wandelobligationäre verzichten auf ihr Recht, die Rückzahlung ihrer Anteile bereits per September 2018 einfordern zu können. Meyer Burger muss die 100 Millionen Franken schwere Anleihe nun erst zwei Jahre später refinanzieren.

Einstimmiges Ja

Für diese Änderung war die ­Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit des Anleihekapitals nötig. Nun liessen sich rund 73 Prozent des Kapitals an der Versammlung in Zürich vertreten, und alle Anwesenden stimmten zu. Mit diesem Ja war gerechnet worden, weil der Zins der Wandelanleihe von 4,0 auf 5,5 Prozent pro Jahr erhöht wird. Das Schicksal von Meyer Burger liegt jetzt in den Händen der Aktionäre. Dominierenden Einfluss hat niemand. Die grössten Aktionäre sind zwei britische Fonds, die 3 respektive 5 Prozent der Anteile halten.

Nächsten Freitag sollen die ­Aktionäre einer Kapitalerhöhung um 160 Millionen Franken zustimmen, damit die Thuner im nächsten Mai eine Anleihe über 130 Millionen Franken refinanzieren können. Bis zu 3,2 Milliarden neue Aktien sollen ausgegeben werden. Die Inhaber der bisher bloss gut 91 Millionen Aktien verlieren also massiv an Einfluss und Dividendenanteilen, wenn sie nicht mitmachen. Bei einem Nein droht der finanzielle Kollaps des Unternehmens.

Anzeichen einer Trendwende

Das Geschäft erholte sich zuletzt zusehends. Aufträge und Umsatz nahmen zu. Operativ reichte es auch dank des Abbaus von Kosten und Stellen zu schwarzen Zahlen. Firmenchef Peter Pauli hätte gerne weiter daran gearbeitet, unter dem Strich wieder Gewinne zu schreiben. Der Verwaltungsrat ersetzt ihn aber auf Anfang 2017 mit dem ehemaligen Oerlikon-Manager Hans Brändle.

Pauli verfügt über eine Kündigungsfrist von einem Jahr. 2015 hatte er eine Vergütung von 977 850 Franken erhalten. Mit einem Anteil von gut 2 Prozent ist Pauli grösster Privataktionär. Er trägt die Kapitalerhöhung mit und steht Meyer Burger weiter bei der Betreuung wichtiger Kunden beratend zur Verfügung. (Berner Zeitung)