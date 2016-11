Meyer Burger erhält nun doch neue Führungsköpfe

Die Sanierung des Solarunternehmens Meyer Burger geht nun doch mit einem Schnitt an der Führungsspitze einher. Konzernchef Peter Pauli gibt seinen Posten ab, Verwaltungsratspräsident Peter Wagner tritt ebenfalls zurück.

Neuer Chef wird per 1. Januar 2017 Hans Brändle. Der Schweizer war von 2005 bis 2014 Chef der Oberflächensparte des Technologiekonzerns Oerlikon. Dabei betreute er zeitweise auch das ­Solargeschäft, das Oerlikon inzwischen an die japanische Tokyo Electron veräussert hat. Für das Ausscheiden bei Oerlikon machte er dann persönliche Gründe geltend. Zum neuen Präsidenten von Meyer Burger gewählt werden soll der bisherige Vizepräsident Alexander Vogel.

Schicksalhafte Tage

Die Gründe für die Abgänge nennt Meyer Burger im Communiqué nicht explizit, sie liegen aber auf der Hand: Die Ankündigung erfolgte am Donnerstag, dem Vorabend der Versammlung der Wandelobligationäre und eine Woche vor der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre.

Die Obligationäre sollen dabei auf ihr Recht verzichten, die Rückzahlung ihrer Anteile statt im Jahr 2020 bereits 2018 einfordern zu können. Die Aktionäre sollen einer Kapitalerhöhung um 160 Millionen Franken zustimmen.

Beide Schritte sind nötig, damit Meyer Burger die im nächsten Mai fällig werdende Anleihe über 130 Millionen Franken refinanzieren kann. Und nur bei einem zweifachen Ja verlängern die Banken ihre Kredite über total 90 Millionen Franken.

Viel Vertrauen verloren

Ansonsten droht Meyer Burger nach Verlusten von 617 Millionen Franken seit dem Jahr 2012 der finanzielle Kollaps. Pauli und Wagner haben viel Vertrauen ­verspielt, der Aktienkurs ist auf unter zwei Franken zusammengebrochen. Oft sprach Pauli von Lichtblicken.

Dennoch musste er im September ein weiteres Sparprogramm über 50 Millionen Franken ankündigen, dem 250 Stellen zum Opfer fallen. Und vor zwei Wochen musste er einräumen, dass es ohne dritte Kapitalerhöhung nach 2009 und 2014 nicht mehr geht. Im Gegensatz zu anderen Fällen haben die beteiligten Banken Credit Suisse und UBS keine Garantie ausgesprochen, die neuen Aktien fest zu übernehmen, um sie dann an Investoren zu veräussern.

So ist nicht sicher, ob die angepeilten 160 Millionen zusammenkommen. Allerdings bleibt den Aktionären sonst wohl nur der Totalverlust. Musste Pauli auf Druck von Teilhabern oder Banken gehen? Vor zwei Monaten sagte er in einem Interview mit dieser Zeitung auf die Frage, ober er noch der richtige Mann an der Spitze von Meyer Burger sei, «das entscheide nicht ich, sondern der Verwaltungsrat». Er kenne die Industrie und die Kunden und wolle sich weiter mit vollem Engagement einsetzen.

Pauli wird Kundenbetreuer

Der Architekt hinter dem einst steilen Aufstieg von Meyer Burger geht nun auch nicht sofort von Bord. Pauli wird seinen Nachfolger Brändle bis zum Jahresende einarbeiten und anschliessend für die Betreuung wichtiger Kunden zur Verfügung stehen, wie es weiter hiess.

Der Wechsel im Präsidium soll nächsten Freitag an der ausserordentlichen Generalversammlung erfolgen. An der Generalversammlung im April 2017 wollen sich zudem Michael Splinter und Hans-Michael Hauser in den Verwaltungsrat wählen lassen. Hauser ist Berater und Verwaltungsrat von Mikron. Splinter war Chef des amerikanischen Halbleiter-konzerns Applied Materials. Er soll das Management von Meyer Burger als Delegierter des Verwaltungsrats eng begleiten. (Berner Zeitung)