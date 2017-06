Mehr als eine ruhige Kugel schieben

Bowls – ein Sport der Briten

Bowls ist ein britischer Kugelsport. Erstmals schriftlich fixierte Regeln zum Bowls gab es im Jahr 1849 in einem Regelwerk aus Schottland. Sie gelten teilweise noch heute. Der erste Bowls- Verband wurde 1890 von schot­tischen Immigranten in Australien gegründet. Bowls ist der englische Ausdruck für Kugeln. Ziel des Spiels ist es, seine eigenen Bowls möglichst nahe an die Zielkugel, den Jack, zu pla­tzieren.



Das Spielfeld, auch Green genannt, sollte rechteckig oder quadratisch sein und zwischen 31 und 40 Meter lang sein. Bei der Abgabe der Spielkugel oder des Jack muss der Spieler auf einer Matte – der Mat – stehen. Es werden alle Kugeln einer Farbe gezählt, die näher am Jack liegen als die beste Kugel der ­anderen Farbe. So kann nur ein Spieler pro End punkten – wie beim Curling. Die Anzahl Ends variiert von Turnier zu Turnier. Bowls ist ein Sport der Gentlemen. Es gibt deshalb keinen Schiedsrichter.



Der Bowls Club Thun ist am 26. April 2011 gegründet worden. Aktuell zählt er 24 Aktiv- und 4 Passivmitglieder. «Interessierte sind jederzeit willkommen», sagt Vizepräsident Daniel Eggler. Gespielt und trainiert wird in der Curlinghalle, bei schönem Wetter auch auf dem Gelände der Eisbahn Grabengut. Neben Thun gibt es vier weitere Clubs in der Schweiz: Gstaad, Jungfrau-Matten, Dragons Langenthal und Uzwil. In Lyss steht zudem eine Gründung bevor. Zwischen dem 11. und 13. August findet in Thun die Schweizer Meisterschaft statt.rop



www.bowls-thun.ch