Mehr Farbe für den Strämu?

Die einzelnen Etappen

Die Sanierung des Strandbads Thun wird in drei Etappen erfolgen. Im Zusammenhang mit der Baupublikation der ersten Etappe sind keine Einsprachen beim Regierungsstatthalter eingegangen. Die damit verbundenen Arbeiten können also wie geplant ausgeführt werden.



1. Etappe (Winter 2017/2018) Der Haupttrakt wird ausgebaut (Garderoben und Nasszellen), ein neuer Pavillon für die Badewassertechnik der Kleinkinderbecken wird gebaut und der Techniktrakt erweitert. Ausserdem werden die Garderoben und Nasszellen unter dem Affenfelsen ausser Betrieb genommen, am Affenfelsen wird sich aber noch nichts ändern. Kosten: 3 Millionen Franken.



2. Etappe (Winter 2018/2019) Es handelt sich um die grösste der geplanten Sanierungsphasen. Die gesamte Badewassertechnik wird erneuert, und die Becken werden angepasst. Kosten: 10 Millionen Franken.



3. Etappe (Winter 2019/2020) In der letzten Etappe erfolgen alle Arbeiten im ufernahen Bereich, die Umgebungsarbeiten sowie die Gestaltung des Kleinkinderbeckens und des Spiel­bereichs. Kosten: 3,5 Millionen Franken.



Ein Neuanstrich in den ursprünglichen Farben würde die Stadt finanziell leicht mehr belasten (siehe Haupttext). Es kann aber mit Subventionsbeiträgen seitens der Denkmalpflege gerechnet werden.