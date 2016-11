Maximal eine halbe Million Steuerfranken für den FC Thun

Am Freitag liess der Thuner Gemeinderat die Katze aus dem Sack. Anfang November hatte er bereits angekündigt, sich an der Rettungsaktion des FC Thun mit einem Darlehen zu beteiligen. Nun sind die Details klar. Die Stadt Thun wird dem FC maximal eine halbe Million Franken zur Überbrückung des finanziellen Engpasses überweisen.

Immer vorausgesetzt, der Stadtrat stimmt am 16. Dezember dem Geschäft zu. Die definitive Summe wird im Januar ausgehandelt. Sie hängt vom Kreditbedarf des FCT ab. Dieser hat das zinslose Darlehen ab dem 1. Januar 2018 innerhalb von fünf Jahren zurückzuzahlen – in 20 Tranchen à 25'000 Franken.

Kein leichter Entscheid

«Wir haben uns den Entscheid nicht leicht gemacht», sagt Thuns Stadtpräsident Raphael Lanz (SVP). Dass der FC Thun in diese schwierige Situation geraten sei und ein Darlehensgesuch habe stellen müssen, habe bei der Regierung keine Begeisterung ausgelöst. Der Gemeinderat habe sich in den letzten Monaten intensiv mit der Causa FC Thun auseinandergesetzt. Schliesslich hätten aber gute Gründe für einen einmaligen Support gesprochen, sagt Lanz. So wäre ein Konkurs die schlechteste von allen Optionen – gerade auch für den Steuerzahler.

Von einem Grounding wäre unter anderem die Nachwuchsabteilung betroffen. Ordnungspolitisch sei das Darlehen zudem kein Sündenfall. Die Stadt Thun unterstützt in vielfältiger Weise ein attraktives Kultur-, Freizeit-, Tourismus- und Sportangebot. So werden verschiedene Veranstaltungen und Institutionen wiederkehrend mit zum Teil namhaften Beiträgen finanziell unterstützt.

«In Thun wurde die Arena mit Ausnahme der Erschliessung privat finanziert», schreibt die Stadt in ihrer am Freitag publizierten Mitteilung. «Verschiedene Städte haben ihre Stadien mit zweistelligen Millionenbeiträgen unterstützt (z. B. Luzern: 15 Millionen Franken; St. Gallen: 10 Millionen Franken; Aarau: 17 Millionen Franken).» Aus dieser Optik erscheine ein einmaliges Darlehen «weder aussergewöhnlich noch unverhältnismässig».

Geld soll zurückfliessen

In der Stockhorn-Arena herrscht derweil Aufbruchstimmung. «Die Spendenaktion ist erfreulich gestartet», sagt FCT-Präsident Markus Lüthi. Nichtsdestotrotz sei das Zeichen der Stadt Thun in Form des Darlehens «sehr wichtig». Der FCT sei nicht am Ziel, «es gibt nach wie vor viele Leute, die Angst haben, dass ihr Geld verloren sein könnte, und deshalb auf das positive Signal der Stadt warten».

Im Kaffesatz lesen mag Lüthi im Zusammenhang mit dem Stadtratsentscheid nicht. «Es gibt zwei Lager, das ist klar.» Er hoffe natürlich, dass sich die Befürworter durchsetzen werden, sagt Lüthi, der erneut betont, dass der FC Thun das Geld so schnell wie möglich zurückzahlen wolle. Vielleicht könne man bereits nach Abschluss der Spendenaktion einen Teil des Darlehens in die Stadtkasse überweisen, so der FCT-Präsident. «Ich habe Mühe mit den Leuten, die behaupten, dass Steuergeld bereits verloren ist. Das ist erst dann der Fall, wenn der FC Thun nicht zurückbezahlt.»

Lüthi weist auf einen Punkt hin, der in seinen Augen gerne vergessen geht. «Wir betreiben eine Nachwuchsabteilung, die mit über 1,5 Millionen Franken pro Jahr aus dem Profisport finanziert wird; das allein muss Motiv genug sein, dass die Stadt mit einem Darlehen eine Brücke baut.» (Thuner Tagblatt)