Marc Amacher nimmt in 8 Tagen 25 Songs auf

Span, Züri West, Krokus – aber auch Loose Connection, Chubby Buddy oder Shin Splints: Musiker aus all diesen Bands – und noch viele mehr – sind Marc Amachers Ruf gefolgt für eine gemeinsame Studio-Session in den renommierten Powerplay-Studios in Maur ZH.

In den heiligen Hallen schweizerischen Popmusikschaffens haben schon Weltstars wie die Lady Gaga, Backstreet Boys, Gianna Nannini, Rapper Coolio, Europe mit ihrem legendären «Final Countdown» oder gar Prince Songs aufgenommen – und jetzt also Marc Amacher, ­Familienvater aus dem Berner Oberland, Blueser aus Leidenschaft und Beinahegewinner der letzten Staffel der deutschen TV-Show «The Voice of Ger­many».

Alles auf eigenes Risiko

Auf eigene Faust, ohne Platten- oder Produktionsfirma im Haus, hatte er das Powerplay-Studio und die Dienstleistungen von Produzent Cyrill Camenzind gebucht, der selber von Reto Burrell bis zu Phil Dankner mit seinen Seat Music-Sessions mit der halben Musik-Schweiz und guten Teilen der Musikwelt verbandelt ist.

«Ich glaube nicht, dass Cyrill sich bewusst war, worauf er sich eingelassen hat», sagt Marc Amacher mit einem Lächeln auf dem Gesicht. «Aber ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl – und ich glaube, Cyrill hat im Verlauf der Woche richtig Feuer gefangen.»

«Für mich war das ganze Projekt durchaus eine Herausforderung», sagt dieser, «vor allem, weil wir überhaupt keine Ahnung hatten, in welche Richtung das Ganze gehen wird.» Während bei anderen Künstlern Songideen aufgezeichnet oder gar vorproduziert sind, kam Amacher nicht einmal mit einem weissen Blatt ins Studio.

«Ich war froh, dass wir uns wenigstens eine Woche vor Beginn der Aufnahmen mal treffen konnten, um das Projekt ein wenig zu besprechen», sagt Camenzind. Vom Resultat ist er indes begeistert: «Es ist unglaublich, was wir in dieser kurzen Zeit alles zusammengebracht haben – und ich glaube, dass am Ende was ganz Schönes rauskommen wird.»

Bunte Künstlerpalette

Wer Amachers Auftritte in der grossen TV-Show verfolgt oder ihn schon einmal an einem seiner zahlreichen Auftritte live erlebt hat, wird nicht erstaunt sein, wenn er liest, dass die Aufnahmen in den Powerplay-Studios allem anderen als gängigen Schemen gefolgt sind. So hat der 33-Jährige gerade mal einen Tag mit Sämi Baur (Schlagzeug, u. a. Trummer), Jürg Schmidhauser (Bass, u. a. Züri West) und Oli Hartung (Gitarre, u. a. Gus McGregor), den Musikern seiner aktuellen Band, neue Songs eingespielt.

Die restlichen Tage reichten sich mehr als 20 weitere Musiker und Sänger oder Sängerinnen die Klinke der Powerplay-Studios in die Hände: Von nationalen Grössen wie Freddy Steady (Schlagzeug, u. a. Krokus), Felix Müller (u. a. Bass Toni Vescoli), Schöre Müller (Span) oder Christoph Berger (Schlagzeug u. a. Halunke, Luca Hänni), über Kollegen aus «The Voice of Germany» bis hin zu den Vertretern der lokalen Thuner Szene mit Simon Pauli (Gitarre, Didgeridoo, u. a. Shin Splints), Jan Looser (Schlagzeug, u. a. Loose Connection), Geri Nydegger (Trompete) oder Amachers langjähriger Cajonist bei Chubby Buddy, Dominik Liechti, war eine bunte Palette an Künstlern mit verschiedensten stilistischen Einflüssen angereist, um zu musizieren und etwas entstehen zu lassen, von dem heute noch nicht klar ist, was es denn eigentlich werden soll.

Kein Plan, jetzt auf Tour

So wie die Musiker weder Songideen geschweige denn Texte oder Noten im Voraus erhielten, weiss Amacher derzeit noch nicht, was genau aus den rund 25 Songs, welche in acht Tagen im Maur am malerischen Greifensee entstanden sind, werden wird. «Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, dass wir uns stets in ­radiofreundlichen Längen von drei bis vier Minuten bewegt haben», sagt er.

«Aber manchmal ist es dann halt auch ausgeufert.» So zieht sich der längste Track, der im Kasten ist, über rund eine halbe Stunde hin. «Gut möglich, dass es eine CD gibt», sagt Amacher, «das Ziel wäre es zumindest. Es ist jedoch auch durchaus denkbar, dass wir zwei oder drei Alben daraus machen.» Das werde sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.

Zunächst steht die Festivaltour an, die Marc Amacher und seine Band unter anderem ans Vogellisi-Festival in Adelboden, an das Seenachtsfest oder das Seaside-Festival in Spiez führen. «Ich freue mich, neue Bühnen zu betreten und neuen Menschen zu begegnen», sagt der Vollblutblueser. «Denn darum geht es doch am Ende: Dass Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen die Musik als gemeinsamen Nenner finden und geniessen können.»

Tourdaten: marcamacher.net. (Thuner Tagblatt)