Manege statt Klassenzimmer

Akrobatinnen schwebten am Trapez, Fakire gingen über Glasscherben und Nagelbrett, Clowns brachten das Publikum zum Lachen: Zum Schuljahresende begrüsste die Primarschule Badhus in Heimenschwand zu vier Vorstellungen des Zirkus Fireking. Bei diesem Projekt zeigten alle 152 Kinder von der Basisstufe bis zur sechsten Klasse in altersdurchmischten Gruppen ihr Können.

Bereits seit Anfang Jahr wurden die Zirkusnummern mit viel Motivation einstudiert. Das projektartige Arbeiten in Gruppen, in denen vom 4-jährigen Basisstufenschüler bis zur 12-jährigen Sechstklässlerin jedes Alter vertreten war, war herausfordernd für die Beteiligten. Gleichzeitig bot das klassenübergreifende Projekt die bereichernde Möglichkeit, miteinander viel Neues zu lernen und sich auszutauschen.

Nebst den Lehrpersonen standen die beiden Zirkuspädagogen Sebastian ­Hope und David Schäppi vom Zirkuskollektiv «Strubbelkopf» den jungen Artistinnen und Artisten zur Seite. Sie stellten Material zur Verfügung und halfen beim Einstudieren der einzelnen Nummern.

Eltern und Unternehmen halfen mit

Die Schule konnte zudem auf die grosse Unterstützung vieler Eltern zählen, die beim Zeltaufbau halfen, Kinder schminkten oder Kostüme nähten. Auch Unternehmen aus der Gemeinde und der Region ermöglichten als Sponsoren das Gelingen des Projektes. Alle Vorstellungen waren voll besetzt, es konnten pro Abend 300 Personen im Zirkuszelt vor dem Schulhaus willkommen geheissen werden. «Die Motivation und das Engagement aller Beteiligten waren enorm und haben am Schluss zu diesen tollen Aufführungen geführt», sagte Schulleiter Raymond Pfister am Ende des Projektes. (pd)