Kredit für Gymer-Pavillon unbestritten

Thun Jetzt ist klar, wie der Kanton das Problem des fehlenden Schulraums am Gymnasium lösen will: Ab dem Schuljahr 2017 soll auf dem Seefeldareal ein Pavillon mit sieben Unterrichts­räumen errichtet werden. Kostenpunkt: 1,8 Millionen Franken. Mehr...

Thun An der Stadtratssitzung vom Freitag ist auch die Schulraumplanung im Gebiet Seefeld ein Thema. Wie der Gemeinderat schreibt, wird auf das kommende Schuljahr ein zusätzlicher Kindergarten an der Schubertstrasse eröffnet. Sämtliche Schulbauten bleiben aber auch weiterhin in Provisorien untergebracht. Mehr...