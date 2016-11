Komitee will Kirchenschliessung in Thun verhindern

Die Gesamtkirchgemeinde von Thun will wegen sinkender Mitgliederzahlen und rückläufiger Steuereinnahmen die Johanneskirche im Thuner Dürrenastquartier schliessen. Dagegen formiert sich nun Widerstand in Form eines Komitees.

Warum der Schliessungsentscheid ausgerechnet auf die 50-jährige Johanneskirche fiel, begründeten die Verantwortlichen der Gesamtkirchgemeinde im vergangenen Sommer damit, dass dort in nächster Zeit Sanierungskosten von mindestens fünf Millionen Franken erwartet werden. Ausserdem überarbeite die Stadt im Moment den Zonenplan und die Denkmalpflege das Inventar der zu schützenden Gebäude, argumentierten die Verantwortlichen.

Auch wenn die Kirchen an Mitgliederschwund leiden, so ist die Schliessung eines Gotteshauses doch für viele Menschen eine emotionale Sache. Dem Vorhaben erwuchs darum prompt Widerstand. Ein Komitee will nun Anfang Dezember eine Initiative zur Rettung der Johanneskriche starten, wie der Verein «pro Kirche Strättligen» am Mittwoch mitteilte. Für das Zustandekommen müssen innerhalb von sechs Monaten tausend Unterschriften gesammelt werden.

Die Johanneskirche gehört zur Kirchgemeinde Thun-Strättligen. Diese wiederum ist Teil der Gesamtkirchgemeinde Thun. Die Kirchgemeinde Strättligen ist mit rund 12'000 Mitgliedern die grösste im Verbund.

Die Johanneskirche sei die Zentrumskirche des Ortsteils und «der Motor» der Kirchgemeinden, schreibt der Verein «pro Kirche Strättligen» in seiner Mitteilung. Er führt ins Feld, dass sich der Rückgang der Kirchenmitglieder nicht auf die Einnahmen ausgewirkt habe. Im Gegenteil, 2016 rechne die Verwaltung beispielsweise mit einem Plus von 200'000 Franken.

Die Johanneskirche könnte für wenige hunderttausend Franken instand gestellt und weitere 10 bis 15 Jahre ihren Dienst für die Allgemeinheit erfüllen, ist der Verein der Ansicht. Und er fordert, dass bei derart weitreichenden Beschlüssen, wie der Schliessung einer Hauptkirche, die Bevölkerung mitreden könne. (mib/sda)