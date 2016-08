Kegeln, bis der Schweiss läuft

«Kegeln ist eine anstrengende Sportart», sagt Ueli Stucki bestimmt. Damit sich die Kegler nach dem schweisstreibenden Training erfrischen können, sind im Hotel-Restaurant Rössli in Heimberg sogar Duschen eingerichtet. Manchmal sei man bis zu achtzig Minuten ununter­brochen am Kegeln, erklärt der erfahrene Sportler. «Mir läuft ­jeweils der Schweiss nur so her­unter», beschreibt Stucki.

Er findet es schade, dass das Kegeln in der Bevölkerung heute nicht mehr bekannt ist, im Schatten vom Bowling steht und das negative Image kaum ablegen kann. Ab morgen Samstag können sich alle Interessierten die Realität des Kegelsports anschauen. Bis zum 7. Oktober treten rund 1300 Keglerinnen und Kegler an der 63. Schweizer Meisterschaft der Schweizerischen Freien Keglervereinigung in Heimberg gegeneinander an.

Das Organisationskomitee rund um Präsident Ueli Stucki freut sich über die Möglichkeit, die Schweizer Meisterschaft in Heimberg durchzuführen. Das sei eine grosse Ehre und bedeute den Keglern der Region viel, so der Präsident.

Nicht veraltetes Bowlen

In einer Zeit, in der fast jeder mindestens einen lustigen Abend beim Bowlen verbracht hat und das Spiel selbst dabei meistens im Hintergrund geblieben ist, löst die Behauptung, dass Kegeln anstrengend sei, höchstens noch ein müdes Lächeln aus. Dabei lassen sich die beiden Spiele nur schlecht vergleichen. «Bowling ist nicht eine moderne Variante vom Kegeln, sondern ein ganz anderes Spiel», ist sich Ueli Stucki sicher.

Unter anderem seien die Bahnlänge, die Beschaffenheit des Bodens und auch die Steigung der Bahnen unterschiedlich. Am deutlichsten wird der Unterschied aber, wenn man das Gewicht der Kugeln vergleicht. Die Bowling­kugeln sind wesentlich leichter als die rund zehn Kilogramm schweren Kugeln, die zum Kegeln verwendet werden. «Bowlen ist ein reines Fun-Spiel», bilanziert Stucki.

Am Kegeln fasziniert ihn der Mix aus Plausch und Ernsthaftigkeit, aus Spiel und Sport, Zeit mit Freunden und Ehrgeiz. «Kegeln ist ein Spiel mit sportlichem Ziel», so Ueli Stucki und fügt an: «Konzentration, Körperbeherrschung, Ausdauer und Präzision sind am wichtigsten.» Der OK-Präsident ist seit fünfzig Jahren regelmässig auf diversen Kegelbahnen anzutreffen und setzt sich leidenschaftlich für das Weiterbestehen der Randsportart ein.

Der Selbstversuch

So konnte der leidenschaftliche Kegler auch die Journalistin dieser Zeitung zu einigen Probewürfen überreden. Schon nach fünf Würfen und erschreckend wenigen gefallenen Kegeln weiss sie, dass Ueli Stucki tatsächlich recht hat: Kegeln ist tatsächlich anstrengend und nicht mit Bowling gleichzusetzen.

www.roessli-heimberg.ch (Thuner Tagblatt)