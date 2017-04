«Jeder von uns ist ‹Im Härzä glich›!»

Ein Mittwochmorgen im Gwatt: Claudia Dell’Olio ist aufgeregt. Gleich hat sie ihren ersten Auftritt in einem Musikvideo. «Eigentlich habe ich ja lieber Rock ’n’ Roll, Elvis vor allem. Aber jetzt will ich mal etwas anderes ausprobieren.»Rock ’n’ Roll wird heute in der Stiftung für integriertes Leben und Arbeiten (Silea) am Hännisweg im Gwatt nicht gespielt. Stattdessen dreht sich alles um Hip-Hop und Rap. Grund dafür ist Florian Cartier: Seit acht Jahren macht er unter dem Künstlernamen Fame Mundartrap. Was heute auf dem Programm steht, ist aber auch für Fame Neuland. Für sein Album «Im Härzä glich», das am 13. April erscheint, dreht er in der Silea einen Videoclip zum Song «Im Härzä Heud», in dem neben Dell’Olio rund 40 weitere Menschen mit Beeinträchtigung mitspielen. Während Claudia Dell’Olio im Hintergrund tanzt und rappt, treten ihre Kolleginnen und Kollegen im Video beispielsweise als Schattenboxer auf, mimen ein Liebespaar oder inszenieren einen Karneval.

«Die Idee zum Video kam mir ganz spontan, eines Abends beim Döneressen», erzählt der Steffisburger Cartier. «Es war mir ein grosses Anliegen, den Menschen, die hier wohnen und arbeiten, einen besonderen Tag zu schenken und ihnen eine Freude zu ­machen.»

Positives Echo

Das scheint Cartier gelungen zu sein: «Die Aufregung und das Interesse am Dreh sind gross», sagt Christof Trachsel, Mitglied der Geschäftsleitung und Bereichsleiter Wohnen und Tagesstruktur in der Silea. «Nachdem ich den Song gehört hatte, war ich überzeugt, dass wir unseren Leuten diese Erfahrung ermöglichen sollten.» Trachsel lobt den wertschätzenden und authentischen Umgang mit den Beeinträchtigten, den Florian Cartier und das Team der Berner Filmproduktionsfirma Aloco an den Tag legten: «Das Echo unter unseren Leuten ist sehr positiv.» Auch der Co-Geschäftsleiter von Aloco, Dan Riesen, ist zufrieden: «Der Tag wurde von Christof Trachsel professionell organisiert. Man hat gemerkt, dass der Dreh allen Beteiligten viel Spass gemacht hat!» Cartiers Projekt stiess bei Riesen von Anfang an auf Begeisterung. «Ich finde cool, was Fame macht, und die Zusammenarbeit mit Beeinträchtigten lässt einen offener werden und eine neue Sicht aufs Leben gewinnen.» Florian Cartier ergänzt: «Nur durch die gute Zusammenarbeit mit Christof Trachsel und Dan Riesen war es möglich, meine Idee zu realisieren.»

Im Alleingang produziert

«Jeder von uns ist ‹Im Härzä glich›, unabhängig von Religion, Hautfarbe oder Vermögen. Wir alle sind Menschen. Ich will damit vor allem dafür plädieren, dass wir miteinander statt gegeneinander arbeiten», erklärt Florian Cartier den Titel seines Albums. Beinahe drei Jahre lang hat der gelernte Maler in seiner Freizeit an der Doppel-CD gearbeitet. «Ich habe alles selber produziert, darauf bin ich stolz.» Obwohl er bisher keinen Charthit gelandet hat, konnte Cartier bereits musikalische Erfolge verzeichnen. Sein Song «Lueg nid zrügg», der 2013 erschien, wurde bisher über 24 000-mal auf Youtube angeklickt. «Das ist schön, aber am Ende ist es nur eine Zahl auf irgendeiner Website. Viel wichtiger ist mir, dass mir Leute erzählen, dass ihnen der Song durch eine schwere Zeit geholfen hat.» Genau dies tue die Musik auch mit ihm, erklärt Cartier. Früher habe er lieber zugehört, als selber mitzureden. «Durch den Rap fand ich dann eine Möglichkeit, meine Erlebnisse und Gefühle in Worte zu fassen.»

Ganz auf die Musik setzen will Florian Cartier nicht: «Vielleicht bleibt das mein einziges Album.»

