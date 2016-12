Gerberei, Frauenhaus, Restaurant

Das Hotel-Restaurant Rathaus an der Gerberngasse am Rande des Rathausplatzes in Thun ist nebst dem Schloss und der Kirche Scherzligen eines der ältesten ­Gebäude in der Stadt. Sowohl der mittlerweile verstorbene Pfarrer Michael Dähler als auch die drei Pfarrerinnen Gabriela Pitsch, Brigitte Hauser und Margrit Schwander haben die Geschichte des Hauses umfassend recherchiert.

Das sogenannte Velschenhaus war im Mittelalter die väterliche Ger­berei und das repräsentative Wohnhaus der von Velschen. Die Schultheissin und Tochter, Anna, eine verheiratete von Krauchthal, stellte ihr Geburtshaus im 14. Jahrhundert den Beginen zur Verfügung. Sie unterstützte die kirchenkritische Armuts- und Frömmigkeitsbewegung finanziell. Die Beginen, meist bür­gerliche Frauen, lebten in einer schwesterlichen Gemeinschaft und boten eine Art mittelalterlichen Spitex-Dienst.

Das Gebäude wurde mehrmals umgebaut. So ist 1964 nach einer einjährigen Bauzeit aus der ein­fachen Spanischen Weinhalle das grosszügig eingerichtete Casa Barba, Restaurant und Weinhalle, entstanden. 2003 liess der neue Besitzer Paul Jenni die Liegenschaft für rund sechs Millionen Franken sanieren. 2005 eröffnete das neue Hotel-Restaurant Rathaus, welches Alex Ipavec seit 2007 als Geschäftsführer leitete und ab 2017 Anton Lesaj. (Thuner Tagblatt)