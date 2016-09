Gattlen konnte seinen Sieg kaum fassen

Siegertypen wissen ein Lied darüber zu singen, wie es sich anfühlt, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Tom Gattlen empfand seinen Sieg am Gesslerschiessen wie im Traum. Lächelnd nahm der 2002 Geborene, der seit der vierten Klasse bei den Kadetten ist, all die Glückwünsche entgegen und versicherte: «Ich habe mit einem Sieg echt nicht gerechnet.» Er sehe das aber auch nicht allzu verbissen.

«Wichtig ist uns allen, dass wir Spass haben am Wettkampf. Das Siegen kommt erst an zweiter Stelle!» Stolz trug er das Gesslerbild mit seinem Siegerschuss am Schlussumzug durch die Strassen, und liess sich von Hunderten von Menschen am Strassenrand bejubeln. Dass er das Gesslerschiessen 2016 gewonnen hat, wird er wohl mal seinen Enkeln erzählen ... (Thuner Tagblatt)