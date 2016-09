Fulehung zügelt auf Eisbahn

Im Schweizer Eishockey tummelt sich allerhand Tierisches: Langnau hat seine Tigers, Zürich die Lions, in Bern schüchtert der Bär auf der Brust der Hockeyspieler ein, in Freiburg der Drache, in Olten eine graue Maus (okay, in diesem Fall dürfte das mit dem Einschüchtern eher weniger funktionieren).

Und in Thun? Da ist es seit neustem zwar nicht ein Tier, dafür der Fulehung persönlich, der die Gegner das Fürchten lehren soll. Wenn die Thuner heute Samstag um 20 Uhr auf der Eisbahn Grabengut gegen Zuchwil Regio zum ersten Heimspiel der neuen Saison auflaufen, erhält das neue Vereinslogo seinen ersten prominenten Auftritt in der Heimat.

Ein Geburtstagsgeschenk

Der Grundstein dazu wurde im Frühling gelegt, wie der EHC in einer Medienmitteilung festhält. Das passe nicht nur zur äusserst erfolgreichen Vorsaison, sondern auch zum 80. Geburtstag, den der 1.-Liga-Verein heuer feiert – «die richtige Zeit also für ein Geburtstagsgeschenk».

Das alte Logo mit Schloss und Aare wirke für einen Eishockeyclub ein wenig statisch und sei zudem für die Gestaltung von Fanartikeln nicht wirklich geeignet. «Deshalb haben die Verantwortlichen bereits im Frühling der Design- und Werbeagentur Nordland in Thun den Auftrag gegeben, Vorschläge für ein neues Logo auszuarbeiten», heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Vorgabe: Dynamischer, kämpferischer sollte das Logo wirken – und dabei mit Thun identifizierbar sein. Das sei eine grosse Herausforderung gewesen, die entsprechend Zeit gekostet habe – einige passende Entwürfe mussten aufgrund einer symbolischen Ähnlichkeit mit anderen Vereinslogos aus dem Rennen genommen werden. Mit der Zeit habe sich der Fulehung quasi aus den Ideen «Ritter» und «Schloss» herausgeschält, sagt Matthieu Bron von der Agentur Nordland.

«Ein anderer Hockeyclub besetzte das Ritterthema aber bereits, also besannen wir uns auf ein Ursymbol für Thun: den frechen Fulehung, der auch mal faire ‹Hiebe› austeilen kann.» Jetzt ziert die Ausschiesset-Figur also prominent die Matchdresses der Thuner Eishockeyaner, die heute nach der knappen ­1:2-Niederlage zum Auftakt in Lyss die ersten Punkte einfahren wollen.

«Jetzt fehlt noch Wacker»

Übrigens: Nordland hat auch bereits das neue Logo des FC Thun gestaltet. Kein Wunder, schliesslich ist Sport in der Agentur ein Dauerthema: «Wir Nordländer haben im Büro eine lange Tra­dition am Töggelikasten. Und immer wieder sind wir live in den Stadien mit dabei», erzählt Matthieu Bron. Und fügt schmunzelnd an: «Jetzt fehlt uns noch Wacker Thun . . .» (Berner Zeitung)