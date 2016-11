Für das Leben nach dem Sport

Mittwochmorgen in Thun. Justin Roth geht nicht zur Arbeit, stattdessen spielt er Fussball. Vom Trainingsgelände aus sieht der KV-Lehrling seinen Lehrbetrieb, die Schleuniger AG, auf der anderen Seite der Autobahn.

Dort, im Bierigut-Areal, sitzen seine Kollegen im Büro oder tüfteln in der Werkstatt an neuen Maschinen für die industrielle Verarbeitung von Kabeln. Doch ein schlechtes Gewissen hat Roth deswegen nicht.

Ein Schweizer Talent

Ihm ist es ausdrücklich erlaubt, Fussball zu spielen. Der Thuner ist in Besitz einer Swiss Talent Card von Swiss Olympic und gilt damit als förderungswürdiger Jungsportler. Bei der Schleuniger AG hat er vor drei Monaten eine sogenannte leistungssportfreundliche Berufsausbildung be­gonnen, die speziell auf die Bedürfnisse von Sportlern zugeschnitten ist. Denn der Sport verlangt viel vom 16-jährigen Roth: viermal in der Woche Training, jeden Samstag Match, manchmal in Genf, Locarno oder St. Gallen.

Doch Roth nimmt das gerne auf sich, um sein Ziel zu erreichen. Profifussballer im zentralen Mittelfeld möchte er werden, wie sein Vorbild, der kroatische Fussballer Luka Modri?. Roth trägt die gleiche Rückennummer wie der Real-Madrid-Star: die Neunzehn. In der U-18-Auswahl von Thun ist er – trotz älterer Konkurrenten – Stammspieler. Doch eine Garantie für eine Fussballkarriere gibt es nicht.

Mehr Zeit für Sport

Das weiss auch Justin Roth. Nur auf den Fussball setzen wollte er nicht. «Es gibt ein Leben nach dem Sport. Und wenn es mit dem Fussball nicht klappen sollte, will ich nicht mit leeren Händen dastehen», sagt der schlanke junge Mann. «Ausserdem hätte es der FC Thun gar nicht zugelassen.» Der Verein unterstützte ihn bei der Stellensuche und empfahl ihn der Schleuniger AG. Nun ist er der erste Lehrling, der beim Maschinenproduzenten die leistungssportfreundliche Lehre absolviert.

«Inhaltlich unterscheidet sich diese Lehre nicht von einer normalen KV-Lehre», sagt Personalchefin Christine Balmer. «Wir stellen Justin Roth nur mehr Zeit für den Sport zur Verfügung.» Das Förderprogramm erlaubt es ihm, die Lehre in einem 90-Prozent-Pensum zu absolvieren.

Dank gleitenden Arbeitszeiten kann er den Betrieb für das Abendtraining früher verlassen. «Das erfordert eine detaillierte Planung», sagt Balmer. «Wir sind so organisiert, dass wir den Ausfall von Justin Roth jederzeit auffangen können.» Etwa, wenn der Stift durch einen Sportunfall ausfallen sollte oder die U-17-Nationalmannschaft riefe.

Im Ausstellungsraum der Schleuniger AG räumt Justin Roth Prospekte in einen Ständer. Bild: Georg Stalder

Der Druck steigt

Im ersten Lehrjahr arbeitet Roth in der Personalabteilung, wo er Personaldossiers nachführt, Bewerbungen ordnet und die Hauspost austrägt. Die Doppelbelastung durch Ausbildung und Sport sei bisher kein Problem. «In der Berufsschule läuft es gut», sagt er. Roth ist daran gewöhnt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Früher spielte er bei den Thuner Kadetten Schlagzeug. Als es der Fussball nicht mehr zuliess, liess er es bleiben. Doch seine Chefin Christine Balmer weiss aus Erfahrung: Die Schwierigkeiten kommen häufig erst im zweiten oder im dritten Lehrjahr.

An ihrem früheren Arbeitsplatz, dem kantonalen Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär, hat sie YB- und SCB-Talente bei der Sportlehre betreut und sagt: «In ein, zwei Jahren wird das Training noch intensiver. Zugleich wird auch die Schule strenger. Dann fängt die eigentliche Herausforderung an.»

Justin Roth ist überzeugt, dass er diese Hürde meistern wird. «Ich werde das Schritt für Schritt angehen», sagt er. Obwohl der Fussball oberste Priorität habe, liege ihm auch die Ausbildung am Herzen. «Auch ohne Fussball hätte ich die KV-Lehre gewählt.» (Berner Zeitung)