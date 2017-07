Freitaucher entdecken den Thunersee

«Du machst den sterbenden Schwan!» Umringt von fünf Anwärtern des Freitauchkurses, zeigt Roger Michel, wie man abtaucht – und wie man es nicht tun sollte. Kopf runter, Beine schräg hinten hoch und strampeln, was das Zeug hält. Mit den überlangen Freitauchflossen sieht das besonders grotesk aus. Dabei versinkt der wild paddelnde Körper im schwarzen Neoprenanzug nicht mal im See. «Das ist der sterbende Schwan!» Alle lachen.

Dann zeigt der Tauchlehrer im Geräte- und Freitauchen, wie man es richtig macht. Oberkörper unter Wasser senkrecht anwinkeln, Armzug und gleichzeitig Beine senkrecht in die Luft. Deren Gewicht schiebt Michels Körper beim Verschwinden in den Fluten des Thunersee zusätzlich nach unten.

Mindestens einmal im Monat bildet Roger Michel zurzeit Interessierte im Freitauchen aus. Der Grundkurs findet jeweils im Hallenbad statt. Darauf aufbauend folgt der sogenannte Padi-Freediver-Kurs im See, zu dessen Erfüllung die Anwärter mit einem Atemzug gewisse Tiefen erreichen und andere Techniken und Anforderungen beherrschen müssen.

Ein regelrechter Boom

Freitauchen, auch Apnoe-Tauchen genannt, ist drauf und dran, sich aus einer Nische zu einem eigentlichen Trendsport zu mausern. «Die Ausbildungszahlen in der Schweiz sind in den letzten Jahren regelrecht explodiert», meint Michel: «Viele Tauchschulen bieten mittlerweile Kurse an.»

So auch Tauchsport Käser im Liebefeld bei Bern, in dessen Auftrag der Instruktor die Freitauchausbildung nach den sogenannten Padi-Richtlinien durchführt. «Insbesondere seit letztem Jahr stellen wir ein rapid wachsendes Interesse fest.»

Dieses beschränkt sich nicht auf Taucher. Auch Schnorchler, Surfer, Schwimmer und sogar Fischer besuchen die Kurse. In den letzten zwei Jahren hat er rund 80 Padi-Basic-Schüler und 40 Padi-Freediver ausgebildet. «Bis Ende Jahr sollte ich die Marke von 200 ausgebildeten Freitauchern erreichen.»

Verein gegründet

Der 41-Jährige ist nicht überrascht, dass der Apnoe-Sport boomt. Anders als beim Gerätetauchen gebe es keine schwere, drückende Ausrüstung rumzuschleppen. Freitauchen mache unter Wasser keinen Lärm, keine Blasen; die Logistik sei minimal. «Zudem reagieren die Tiere anders auf Freitaucher, weil diese ihre Welt sanft und leise aufsuchen.»

Besonders fasziniert ist Roger Michel «von der Stille, vom Entspannen und Sichfallenlassen», wie er sagt. «Dies mit anderen zu teilen und zu erleben, wie sich lernende Freitaucher entwickeln, das reizt mich!» Um die noch junge Sportart in der Region Bern aktiv zu fördern, hat der zweifache Familienvater aus Heimberg diesen Frühling mit Gleichgesinnten den Verein Freedive Bern gegründet.

Zur Ausübung des Freitauchens sieht Michel den Thunersee als ideales Tummelfeld. Der See habe für ihn die Wirkung eines Kurzurlaubs. «Man ist der Natur sehr nahe. Die Stimmung, die Berge, die Menschen, alles passt. Was gibt es Schöneres, als mit meinen Freitauchfreunden Energie zu tanken und an diesen langen Tagen den Sonnenuntergang am See zu geniessen?»

Kurs für 40 Gymeler

So wird der passionierte Freitaucher und Haischützer diesen Sommer immer wieder bei Längenschachen oder andernorts am Thunersee zu sichten sein. Sei es, um gemeinsam mit Freunden und gefüllten Lungen abzutauchen, oder um das Abtauchen anderen beizubringen.

Und schon in ein paar Tagen wartet eine ganz besondere Herausforderung auf ihn: Im Rahmen einer Meeresbiologie-Woche des Gymnasiums Thun auf der italienischen Insel Elba wird Roger Michel gleich 40 Gymnasiasten mit dem Grundkurs in die Kunst des Freitauchens einführen.

www.freedive-bern.ch (Berner Oberländer)