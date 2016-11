Frau tot in Zelle aufgefunden

Am Samstag, kurz nach 9 Uhr wurde in einer Zelle des Regionalgefängnisses in Thun eine Insassin leblos aufgefunden. Das teilt die Kantonspolizei Bern mit.

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 61-jährige Schweizerin.

Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Selbsthandlung oder Dritteinwirkung vor. Weitere Ermittlungen sind im Gang. Die genau Todesursache wird durch das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern untersucht. (mbu/pd)